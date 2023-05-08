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Столичні правоохоронці посилили заходи безпеки в Києві 8 та 9 травня

8 травня 2023 12:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Столичні правоохоронці посилили заходи безпеки в Києві 8 та 9 травня
Поліцейські в Києві. Фото: mvs.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правоохоронці посилили заходи безпеки в Києві протягом 8 та 9 травня. Поліцейські спільно з військовослужбовцями НГУ, представниками ДФТГ посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери. 

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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Забезпечення публічної безпеки та порядку також відбуватиметься у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів, шляхом виставлення піших нарядів. До того ж протягом 8 та 9 травня столичні правоохоронці будуть стежити за порядком поблизу кладовищ.

"Співробітники поліції вкотре закликають громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до найближчого укриття. Існує мінна небезпека у лісосмугах на деокупованих територіях області, тож правоохоронці наголошують не проводити відпочинок у лісах та на узбережжях водойм", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські нагадали, що в Києві діє комендантська година з 00:00 до 05:00. 

Полицейские в Киеве
Поліцейські в Києві. Фото: mvs.gov.ua
Полицейские в Киеве
Поліцейські в Києві. Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, Володимир Зеленський пропонує парламенту затвердити Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

Також ми писали, що у День памʼяті та примирення, 8 травня, Україна вшановує тих, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом та переміг його, а також усіх жертв тієї війни.

Додамо, Юсов заявив, що традиційно диктаторська Російська імперія обирає символічні дати для провокацій. Цьогорічне святкування Дня Перемоги в РФ 9 травня може не стати винятком.

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