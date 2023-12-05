Столичные прокуроры устроили праздник с подарками — Костин отреагировал на скандал

Сотрудники прокуратуры с подарками. Фото: скриншот с видео УП

Недавно работники киевской прокуратуры устроили празднование в честь Дня работников прокуратуры с кучей подарков. Генеральный прокурор Андрей Костин отреагировал на инцидент и обязал провести служебное расследование. Также он поручил принять все возможные меры по факту инцидента.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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Журналисты издания "Украинская правда" сняли видео, как работники прокуратуры выходили из помещения Офиса генпрокурора с подарками и пакетами. Андрей Костин отреагировал на скандал и отдал приказ провести расследование ситуации.

"В связи с опубликованным в медиа видео, Генеральный прокурор поручил Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора безотлагательно провести служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры", — отметили в пресс-службе ОГП.

Сообщения пресс-службы ОГП. Фото: скриншот поста ОГП

Скандальный День работника прокуратуры

В пятницу, 1 декабря, Украинская правда распространила видео, на котором видно, как прокуроры выходят из здания ОГП с большим количеством пакетов с подарками. В частности, один из нардепов от ОПЗЖ Григорий Мамка рассказал журналистам, что принимал участие в торжествах ко Дню работника прокуратуры.

"Что такое поздравляли? Я принимал участие от комитета, как заместитель председателя комитета в мероприятиях по поздравлению ко Дню прокуратуры", — ответил Мамка на вопрос о том, что он, как депутат, поздравлял прокуроров.

Костин обратился к прокурорам

Также в УП добавили, что Костин во время торжества к празднику обратился ко всем подчиненным и призвал "быть не просто благодарными нашим защитникам, а поддерживать и помогать всем необходимым".

"Каждый новый день в тылу — это жизнь наших воинов на передовой. Помним наших павших защитников, среди которых семь наших коллег. Помним о нашей огромной ответственности перед украинским народом", — сказал Костин.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем работников и работниц прокуратуры. Он вручил украинским прокурорам государственные награды.

Также мы писали, что в Офисе генерального прокурора будут использовать искусственный интеллект для того, чтобы доказывать военные преступления российских оккупантов. В целом, Украина использует современные технологии для документирования и расследования таких дел.