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Столичні прокурори влаштували свято з подарунками — Костін відреагував на скандал

5 грудня 2023 15:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Столичні прокурори влаштували свято з подарунками — Костін відреагував на скандал
Працівники прокуратури з подарунками. Фото: скриншот з відео УП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Нещодавно працівники київської прокуратури влаштували святкування на честь Дня працівників прокуратури з купою подарунків. Генеральний прокурор Андрій Костін відреагував на інцидент та зобов'язав провести службове розслідування. Також він доручив вжити усіх можливих заходів за фактом інциденту.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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Реакція Костіна на "подарункове" свято прокурорів

Журналісти видання "Українська правда" зняли відео, як працівники прокуратури виходили з приміщення Офісу генпрокурора з подарунками та пакетами. Андрій Костін відреагував на скандал та наказав провести розслідування ситуації.

"У зв’язку з опублікованим у медіа відео, Генеральний прокурор доручив Генеральній інспекції Офісу генерального прокурора невідкладно провести службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи", — зазначили у пресслужбі ОГП.

Повідомлення пресслужби ОГП
Повідомлення пресслужби ОГП. Фото: скриншот допису ОГП

Скандальний День працівника прокуратури

У п'ятницю, 1 грудня Українська правда поширила відео, на якому видно як прокурори виходять з будівлі ОГП з великою кількістю пакетів з подарунками. Зокрема, один з нардепів від ОПЗЖ Григорій Мамка розповів журналістам, що брав участь в урочистостях до Дня працівника прокуратури. 

"Що таке вітали? Я брав участь від комітету, як заступник голови комітет у заходах щодо привітання до Дня прокуратури", — відповів Мамка на питання про те, що він, як депутат, вітав прокурорів. 

Костін звернувся до прокурорів

Також в УП додали, що Костін під час урочистостей до свята звернувся до всіх підлеглих та закликав "бути не просто вдячними нашим захисникам, а підтримувати та допомагати усім необхідним".

"Кожен новий день у тилу — це життя наших воїнів на передовій. Пам'ятаймо наших полеглих захисників, серед яких семеро наших колег. Пам'ятаймо про нашу величезну відповідальність перед українським народом", — сказав Костін.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем працівників і працівниць прокуратури. Він вручив українським прокурорам державні нагороди.

Також ми писали, що в Офісі генерального прокурора використовуватимуть штучний інтелект для того, аби доводити воєнні злочини російських окупантів. Загалом Україна використовує сучасні технології для документування та розслідування таких справ. 

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