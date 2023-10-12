Столичный университет хочет приобрести за 4 млн грн автомобильный тренажер

Автомобильный тренажер-симулятор. Фото: google.com

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко хочет приобрести автомобильный тренажер-симулятор. Потратить на него планируют более 4 млн гривен.

Об этом говорится в объявлении на Prozorro.

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Автомобильный тренажер за 4 млн грн

В объявлении говорится, что Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на открытых торгах, которые состоялись, решил приобрести автомобильный тренажер-симулятор для подготовки и повышения квалификации водителей всех категорий.

Объявления на Prozorro. Фото: скриншот

За тренажер столичный университет был готов заплатить 4 млн 50 тыс. гривен, однако частное предприятие "ИНФОЛ-СЕРВИС" предложило цену на 18 тыс. гривен меньше. Вероятно, ЧП будет объявлено победителем тендера.

Срок поставки оборудования — 22 декабря 2023 года.

Напомним, в Сумской области Краснопольский поселковый совет по результатам тендера заказал у ООО "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Стоимость этого автомобиля составляет 1,89 млн грн.

Также мы писали, что в Одесской области планируют потратить почти 150 миллионов гривен на ремонт дорог. Основной задачей восстановления полотна является устранение повреждений и деформаций.