Столичний університет хоче придбати за 4 млн грн автомобільний тренажер

Автомобільний тренажер-симулятор. Фото: google.com

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка хоче придбати автомобільний тренажер-симулятор. Витратити на нього планують понад 4 млн гривень.

Про це йдеться в оголошенні на Prozorro.

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В оголошенні йдеться, що Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка на відкритих торгах, що відбулися, вирішив придбати автомобільний тренажер-симулятор для підготовки і підвищення кваліфікації водіїв усіх категорій.

Оголошення на Prozorro. Фото: скриншот

За тренажер столичний університет був готовий заплатити 4 млн 50 тис. гривень, однак приватне підприємство "ІНФОЛ-СЕРВІС" запропонувало ціну на 18 тис. гривень меншу. Ймовірно, ПП буде оголошене переможцем тендеру.

Строк поставки обладнання — 22 грудня 2023 року.

Нагадаємо, у Сумській області Краснопільська селищна рада за результатами тендеру замовила у ТОВ "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Вартість цього автомобіля становить 1,89 млн грн.

Також ми писали, що в Одеській області планують витратити майже 150 мільйонів гривень на ремонт доріг. Основною задачею відновлення полотна є ліквідація пошкоджень та деформацій.