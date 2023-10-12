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Столичний університет хоче придбати за 4 млн грн автомобільний тренажер

12 жовтня 2023 14:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Столичний університет хоче придбати за 4 млн грн автомобільний тренажер
Автомобільний тренажер-симулятор. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка хоче придбати автомобільний тренажер-симулятор. Витратити на нього планують  понад 4 млн гривень.

Про це йдеться в оголошенні на Prozorro.

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В оголошенні йдеться, що Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка на відкритих торгах, що відбулися, вирішив придбати автомобільний тренажер-симулятор для підготовки і підвищення кваліфікації водіїв усіх категорій.

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Оголошення на Prozorro. Фото: скриншот

За тренажер столичний університет був готовий заплатити 4 млн 50 тис. гривень, однак приватне підприємство "ІНФОЛ-СЕРВІС" запропонувало ціну на 18 тис. гривень меншу. Ймовірно, ПП буде оголошене переможцем тендеру.

Строк поставки обладнання — 22 грудня 2023 року.

Нагадаємо, у Сумській області Краснопільська селищна рада за результатами тендеру замовила у ТОВ "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Вартість цього автомобіля становить 1,89 млн грн

Також ми писали, що в Одеській області планують витратити майже 150 мільйонів гривень на ремонт доріг. Основною задачею відновлення полотна є ліквідація пошкоджень та деформацій.

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