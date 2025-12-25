Видео
Главная Киев Столица и Киевщина в темноте — какие графики действуют сегодня

Столица и Киевщина в темноте — какие графики действуют сегодня

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 02:14
Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 25 декабря 2025 года — графики от ДТЭК
Блэкаут. Фото: Константин и Влада Либеровы

Стабилизационные графики отключений света в Киеве в четверг, 25 декабря, будут применять в течение всех суток. Причиной введения ограничений являются последствия массированных атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Как будут отключать свет в Киеве 25 декабря

В столице будут действовать отключения по 12 очередям:

  • очередь 1.1 — без света с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 1.2 — без света с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 18:00 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.1 — без света с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.2 — без света с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 3.1 — без света с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 3.2 — без света с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00;
  • очередь 4.1 — без света с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 4.2 — без света с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 23:00;
  • очередь 5.1 — без света с 00:00 до 02:00, с 10:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 5.2 — без света с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 6.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00.
  • очередь 6.2 — без света с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 24:00.

Не обойдется без отключений и в области. Там будут действовать такие графики:

  • 1.1 очередь — без света с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 1.2 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00, с 16:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 2.1 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 2.2 очередь — без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 3.1 очередь — без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 20:00;
  • 3.2 очередь — без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 21:00;
  • 4.1 очередь — без света с 06:00 до 07:00, с 08:00 до 10:30 и с 14:00 до 17:30;
  • 4.2 очередь — без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
  • 5.1 очередь — без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;
  • 5.2 очередь — без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;
  • 6.1 очередь — без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;
  • 6.2 очередь — без света с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00.

Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте или в приложении Yasno или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Напомним, 25 декабря стабилизационные отключения будут действовать во всех регионах Украины. Это касается и бытовых потребителей, и промышленности.

Также мы сообщали, что 24 декабря российские войска наносили удары по объектам критической инфраструктуры Харькова. Пытались оставить город без света и тепла.

Киев электроэнергия Киевская область отключения света свет
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
