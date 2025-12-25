Як відключатимуть світло в Києві та на Київщині 25 грудня 2025 року — графіки від ДТЕК

Блекаут. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Стабілізаційні графіки відключень світла в Києві в четвер, 25 грудня, застосовуватимуть упродовж усієї доби. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих атак на енергооб'єкти.

Про це повідомили у ДТЕК.

Як відключатимуть світло в Києві 25 грудня

У столиці діятимуть відключення за 12 чергами:

черга 1.1 — без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;

черга 1.2 — без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 18:00 та з 23:00 до 24:00;

черга 2.1 — без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;

черга 2.2 — без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;

черга 3.1 — без світла з 05:30 до 12:30 і з 16:00 до 20:00;

черга 3.2 — без світла з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00;

черга 4.1 — без світла з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;

черга 4.2 — без світла з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:30 і з 16:00 до 23:00;

черга 5.1 — без світла з 00:00 до 02:00, з 10:00 до 16:00 і з 19:30 до 23:00;

черга 5.2 — без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;

черга 6.1 — без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 і з 19:30 до 23:00.

черга 6.2 — без світла з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 24:00.

Не обійдеться без відключень і в області. Там діятимуть такі графіки:

1.1 черга — без світла з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;

1.2 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00, з 16:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;

2.1 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

2.2 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

3.1 черга — без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 20:00;

3.2 черга — без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;

4.1 черга — без світла з 06:00 до 07:00, з 08:00 до 10:30 та з 14:00 до 17:30;

4.2 черга — без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;

5.1 черга — без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;

5.2 черга — без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;

6.1 черга — без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;

6.2 черга — без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00.

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Нагадаємо, 25 грудня стабілізаційні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Це стосується і побутових споживачів, і промисловості.

Також ми повідомляли, що 24 грудня російські війська завдавали ударів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова. Намагалися залишити місто без світла та тепла.