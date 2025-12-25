Відео
Столиця та Київщина в темряві — які графіки діють сьогодні

Столиця та Київщина в темряві — які графіки діють сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 02:14
Як відключатимуть світло в Києві та на Київщині 25 грудня 2025 року — графіки від ДТЕК
Блекаут. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Стабілізаційні графіки відключень світла в Києві в четвер, 25 грудня, застосовуватимуть упродовж усієї доби. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих атак на енергооб'єкти.

Про це повідомили у ДТЕК.

Читайте також:

Як відключатимуть світло в Києві 25 грудня 

У столиці діятимуть відключення за 12 чергами: 

  • черга 1.1 — без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 1.2 — без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 18:00 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 2.1 — без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 2.2 — без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 3.1 — без світла з 05:30 до 12:30 і з 16:00 до 20:00;
  • черга 3.2 — без світла з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00;
  • черга 4.1 — без світла з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 4.2 — без світла з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:30 і з 16:00 до 23:00;
  • черга 5.1 — без світла з 00:00 до 02:00, з 10:00 до 16:00 і з 19:30 до 23:00;
  • черга 5.2 — без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • черга 6.1 — без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 і з 19:30 до 23:00.
  • черга 6.2 — без світла з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 24:00.

Не обійдеться без відключень і в області. Там діятимуть такі графіки: 

  • 1.1 черга — без світла з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 1.2 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00, з 16:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.1 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.2 черга — без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 3.1 черга — без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 20:00;
  • 3.2 черга — без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;
  • 4.1 черга — без світла з 06:00 до 07:00, з 08:00 до 10:30 та з 14:00 до 17:30;
  • 4.2 черга — без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 5.1 черга — без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 5.2 черга — без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;
  • 6.1 черга — без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 6.2 черга — без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00. 

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Нагадаємо, 25 грудня стабілізаційні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Це стосується і побутових споживачів, і промисловості.

Також ми повідомляли, що 24 грудня російські війська завдавали ударів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова. Намагалися залишити місто без світла та тепла.

Київ електроенергія Київська область відключення світла світло
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
