Проблемы с отоплением в Киеве - как люди выживают без тепла

Коммунальщики пытаются запустить отопление. Фото: НовиниLIVE

В Киеве часть домов осталась без отопления. Это произошло в результате российской атаки по энергетической инфраструктуре.

Как именно киевляне выживают без отопления зимой — узнала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Проблемы с отоплением в Киеве

На улице Преображенской, 14 в Соломенском районе нет отопления.

Дом на улице Преображенской, 14. Фото: Новини.LIVE

Здесь выполняет Александр — работник "Укрзализныци". Он рассказал, что железнодорожники активно помогают в восстановлении теплоснабжения. По его словам, они прокладывают тепломагистрали, исправляют ошибки предыдущих монтажей и устраняют прорывы труб.

"Мы делаем даже то, что не было сделано до нас. Сантехники и работники ЖЭКа работают отлично", — отметил он.

По словам Александра, только в районе Теремков было привлечено около 235 работников "Укрзализныци", которых впоследствии перевели в Соломенский район.

Однако условия работы остаются чрезвычайно сложными.

"На холоде очень трудно. В одном доме ребятам пришлось ползать на животе под полом квартир, чтобы добраться до труб. В одной квартире даже выбивали бетонный пол, чтобы прогреть и заменить коммуникации", — рассказал он.

Коммунальщики работают. Фото: Новини.LIVE

Сложная ситуация сложилась и на Чоколовском бульваре.

В доме №10 жительница сообщила, что температура в ее квартире составляет всего один градус тепла — трубы замерзли. В доме №8 Любовь уже двое суток живет без электроэнергии, а коммунальные службы, по ее словам, не реагируют на обращения.

По словам Сергея, рабочего из Сум, воду своевременно не спустили, что и привело к аварийной ситуации. Сейчас коммунальщики вынуждены поочередно прогревать каждую трубу с помощью газа и вырезать поврежденные участки. Удастся ли вернуть тепло жителям в ближайшие дни, он сказать не берется.

А житель Степан назвал ситуацию "катастрофой". По его словам, с Нового года в доме нет нормального давления воды, температура в квартирах не поднимается выше 16 градусов, а сейчас упала до одного. Трубы замерзли, и проблема осложняется тем, что некоторые владельцы квартир выехали, поэтому коммунальщики не имеют доступа к их помещениям, чтобы прогреть трубы газом. Кроме того, жители жалуются на хронические проблемы с электроснабжением — напряжение не превышает 160 вольт, а многочисленные обращения остаются без ответа.

Еще одна жительница Анна Александровна рассказала, что в ее квартире почти нет тепла — на кухне немного теплее, а в комнате батареи холодные. Пока температура в доме — всего +1 градус. Женщина говорит, что вынуждена пользоваться газом на кухне, чтобы согреться.

Местные коммунальщики объясняют, что значительная часть проблем возникает из-за изношенных сетей. Старые трубы забиты грязью и илом, поэтому во время слива вода не выходит, замерзает и приводит к прорывам или блокирует подачу тепла. Больше всего вызовов фиксируют в домах, возведенных до 1995 года.

Напомним, эксперт по энергетике Станислав Игнатьев заявил, что коммунальщикам в Киеве сложно проводить ремонт теплоснабжения из-за массового выезда киевлян, которые закрыли квартиры и не дают возможности ремонтным бригадам починить трубы.

Вчера стало известно, что в столице без отопления осталось более 1600 домов.