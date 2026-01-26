Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Столица в холоде — как киевляне переживают зиму без отопления

Столица в холоде — как киевляне переживают зиму без отопления

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 23:54
Проблемы с отоплением в Киеве - как люди выживают без тепла
Коммунальщики пытаются запустить отопление. Фото: НовиниLIVE

В Киеве часть домов осталась без отопления. Это произошло в результате российской атаки по энергетической инфраструктуре.

Как именно киевляне выживают без отопления зимой — узнала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Проблемы с отоплением в Киеве

На улице Преображенской, 14 в Соломенском районе нет отопления.

Столиця у холоді — як кияни переживають зиму без опалення - фото 1
Дом на улице Преображенской, 14. Фото: Новини.LIVE

Здесь выполняет Александр — работник "Укрзализныци". Он рассказал, что железнодорожники активно помогают в восстановлении теплоснабжения. По его словам, они прокладывают тепломагистрали, исправляют ошибки предыдущих монтажей и устраняют прорывы труб.

"Мы делаем даже то, что не было сделано до нас. Сантехники и работники ЖЭКа работают отлично", — отметил он.

По словам Александра, только в районе Теремков было привлечено около 235 работников "Укрзализныци", которых впоследствии перевели в Соломенский район.

Однако условия работы остаются чрезвычайно сложными.

"На холоде очень трудно. В одном доме ребятам пришлось ползать на животе под полом квартир, чтобы добраться до труб. В одной квартире даже выбивали бетонный пол, чтобы прогреть и заменить коммуникации", — рассказал он.

Столиця у холоді — як кияни переживають зиму без опалення - фото 2
Коммунальщики работают. Фото: Новини.LIVE

Сложная ситуация сложилась и на Чоколовском бульваре.

В доме №10 жительница сообщила, что температура в ее квартире составляет всего один градус тепла — трубы замерзли. В доме №8 Любовь уже двое суток живет без электроэнергии, а коммунальные службы, по ее словам, не реагируют на обращения.

По словам Сергея, рабочего из Сум, воду своевременно не спустили, что и привело к аварийной ситуации. Сейчас коммунальщики вынуждены поочередно прогревать каждую трубу с помощью газа и вырезать поврежденные участки. Удастся ли вернуть тепло жителям в ближайшие дни, он сказать не берется.

А житель Степан назвал ситуацию "катастрофой". По его словам, с Нового года в доме нет нормального давления воды, температура в квартирах не поднимается выше 16 градусов, а сейчас упала до одного. Трубы замерзли, и проблема осложняется тем, что некоторые владельцы квартир выехали, поэтому коммунальщики не имеют доступа к их помещениям, чтобы прогреть трубы газом. Кроме того, жители жалуются на хронические проблемы с электроснабжением — напряжение не превышает 160 вольт, а многочисленные обращения остаются без ответа.

Еще одна жительница Анна Александровна рассказала, что в ее квартире почти нет тепла — на кухне немного теплее, а в комнате батареи холодные. Пока температура в доме — всего +1 градус. Женщина говорит, что вынуждена пользоваться газом на кухне, чтобы согреться.

Местные коммунальщики объясняют, что значительная часть проблем возникает из-за изношенных сетей. Старые трубы забиты грязью и илом, поэтому во время слива вода не выходит, замерзает и приводит к прорывам или блокирует подачу тепла. Больше всего вызовов фиксируют в домах, возведенных до 1995 года.

Напомним, эксперт по энергетике Станислав Игнатьев заявил, что коммунальщикам в Киеве сложно проводить ремонт теплоснабжения из-за массового выезда киевлян, которые закрыли квартиры и не дают возможности ремонтным бригадам починить трубы.

Вчера стало известно, что в столице без отопления осталось более 1600 домов.

Киев теплоэнерго отопление энергетика столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации