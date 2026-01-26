Проблеми із опаленням у Києві - як люди виживають без тепла

Комунальники намагаються запустити опалення. Фото: Новини.LIVE

У Києві частина будинків залишилася без опалення. Це сталося внаслідок російської атаки по енергетичній інфраструктурі.

Як саме кияни виживають без опалення взимку — дізналася журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Проблеми із опаленням у Києві

На вулиці Преображенській, 14 у Солом’янському районі нема опалення.

Будинок на вулиці Преображенській, 14. Фото: Новини.LIVE

Тут виконує Олександр — працівник "Укрзалізниці". Він розповів, що залізничники активно допомагають у відновленні теплопостачання. За його словами, вони прокладають тепломагістралі, виправляють помилки попередніх монтажів та усувають прориви труб.

"Ми робимо навіть те, що не було зроблено до нас. Сантехніки й працівники ЖЕКу працюють відмінно", — зазначив він.

За словами Олександра, лише в районі Теремків було залучено близько 235 працівників "Укрзалізниці", яких згодом перевели до Солом’янського району.

Проте умови роботи залишаються надзвичайно складними.

"На холоді дуже важко. В одному будинку хлопцям довелося повзати на животі під підлогою квартир, щоб дістатися до труб. В одній квартирі навіть вибивали бетонну підлогу, щоб прогріти й замінити комунікації", — розповів він.

Комунальники працюють. Фото: Новини.LIVE

Складна ситуація склалася й на Чоколівському бульварі.

У будинку №10 мешканка повідомила, що температура в її квартирі становить лише один градус тепла — труби замерзли. У будинку №8 пані Любов уже дві доби живе без електроенергії, а комунальні служби, за її словами, не реагують на звернення.

За словами Сергія, робітника з Сум, воду своєчасно не спустили, що й призвело до аварійної ситуації. Нині комунальники вимушені по черзі прогрівати кожну трубу за допомогою газу та вирізати пошкоджені ділянки. Чи вдасться повернути тепло мешканцям у найближчі дні, він сказати не береться.

А житель Степан назвав ситуацію "катастрофою". За його словами, з Нового року в будинку немає нормального тиску води, температура в квартирах не піднімається вище 16 градусів, а нині впала до одного. Труби замерзли, і проблема ускладнюється тим, що деякі власники квартир виїхали, тож комунальники не мають доступу до їхніх помешкань, щоб прогріти труби газом. Окрім того, мешканці скаржаться на хронічні проблеми з електропостачанням — напруга не перевищує 160 вольт, а численні звернення залишаються без відповіді.

Ще одна жителька Анна Олександрівна розповіла, що в її квартирі майже немає тепла — на кухні трохи тепліше, а в кімнаті батареї холодні. Наразі температура в помешканні — всього +1 градус. Жінка каже, що змушена користуватися газом на кухні, щоб зігрітися.

Місцеві комунальники пояснюють, що значна частина проблем виникає через зношені мережі. Старі труби забиті брудом і мулом, тому під час зливу вода не виходить, замерзає і призводить до проривів або блокує подачу тепла. Найбільше викликів фіксують у будинках, зведених до 1995 року.

Нагадаємо, експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що комунальникам в Києві складно проводити ремонт теплопостачання через масовий виїзд киян, які зачинили квартири і не дають можливості ремонтним бригадам полагодити труби.

Вчора стало відомо, що у столиці без опалення залишилось більше ніж 1600 будинків.