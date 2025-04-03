Какая экологическая катастрофа грозит Киеву — ответ КГВА

Киев с высоты. Фото иллюстративное: obozrevatel.com

Киев может оказаться под угрозой экологической катастрофы. Причиной этого являются непрозрачные схемы "Киевводоканала".

Об этом в эфире "Київського часу" сообщил представитель КГВА Евгений Ивлев.

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По мнению Ивлева, частные владельцы компании могут принять решения, которые приведут к катастрофе. Он отметил, что 67% акций "Киевводоканала" принадлежит совсем другому частному акционерному обществу.

"Мы понимаем, что там точно какая-то коррупционная схема. Из бюджета туда вливаются средства... Такое предприятие, как водоканал, критически и стратегически важно во время войны. Условно говоря, завтра кто-то из частных владельцев, который держит контрольный пакет акций, примет какое-то решение, которое повлечет экономический коллапс или катастрофу. Это реально повлечет за собой экологическую катастрофу в Киеве", — заявил представитель КГВА.

Ранее народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил о серьезных проблемах водоканалов. Речь идет о задолженности и отсутствии обоснованных тарифов.

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