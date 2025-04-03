Яка екологічна катастрофа загрожує Києву — відповідь КМВА

Київ із висоти. Фото ілюстративне: obozrevatel.com

Києв може опинитися під загрозою екологічної катастрофи. Причиною цього є непрозорі схеми "Київводоканалу".

Про це в ефірі "Київського часу" повідомив речник КМВА Євген Івлєв.

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На думку Івлєва, приватні власники компанії можуть ухвалити рішення, які призведуть до катастрофи. Він зазначив, що 67% акцій "Київводоканалу" належить зовсім іншому приватному акціонерному товариству.

"Ми розуміємо, що там точно якась корупційна схема. З бюджету туди вливаються кошти... Таке підприємство, як водоканал, критично та стратегічно важливе під час війни. Умовно кажучи, завтра хтось із приватних власників, який тримає контрольний пакет акцій, ухвалить якесь рішення, яке спричинить економічний колапс чи катастрофу. Це реально потягне за собою екологічну катастрофу в Києві", — заявив представник КМВА.

Раніше народний депутат України від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив про серйозні проблеми водоканалів. Йдеться про заборгованість і відсутність обґрунтованих тарифів.

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