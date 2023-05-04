Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Столица начала испытывать израильскую систему оповещения arrow

Столица начала испытывать израильскую систему оповещения

4 мая 2023 03:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Столица начала испытывать израильскую систему оповещения
В Киеве на этой неделе заработала израильская система раннего предупреждения. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Киеве начала работу израильская система раннего предупреждения об угрозе ракетных ударов. С просьбой предоставить эти системы Украина обращалась к Израилю  еще в прошлом году.

Об этом заявил   посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Пишет издание The Jerusalem Post.        

Читайте также:

По словам Корнийчука, немаловажную роль в обеспечении быстрого завершения этого проекта сыграл лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасти жизнь", — добавил он.

Посол убежден, что после удачных испытаний в Киеве эта система может масштабироваться на все крупные города Украины.

 

  "Иранские беспилотники атакуют Украину ежедневно, и хотя 90% успешно их сбивают, другие 10% наносят существенный ущерб", —   сказал Корничук.  

Что нужно делать во время воздушной тревоги

  • если вы услышите громкий взрыв или сработают сирены, немедленно ищите укрытие;
  • если вы находитесь в доме или здании, перейдите на самый низкий уровень здания с наименьшим количеством наружных стен, окон и проемов; закройте любую дверь и сядьте у внутренней стены, как можно дальше от окон или проема;
  • если вы находитесь на открытом воздухе, немедленно найдите укрытие в жесткой конструкции; если это невозможно, лечь и прикрыть голову руками;
  • имейте в виду, что даже если летящая ракета или беспилотник будет перехвачена, падение обломков составляет значительный риск;
  • после приступа держитесь как можно дальше от любого мусора.

Напомним, на фоне недавнего роста количества российских обстрелов по Украине Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенной угрозе ракетных атак. В том числе, в Киеве и Киевской области.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас