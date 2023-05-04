Столица начала испытывать израильскую систему оповещения

В Киеве на этой неделе заработала израильская система раннего предупреждения. Фото: УНИАН

В Киеве начала работу израильская система раннего предупреждения об угрозе ракетных ударов. С просьбой предоставить эти системы Украина обращалась к Израилю еще в прошлом году.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Пишет издание The Jerusalem Post.

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По словам Корнийчука, немаловажную роль в обеспечении быстрого завершения этого проекта сыграл лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасти жизнь", — добавил он.

Посол убежден, что после удачных испытаний в Киеве эта система может масштабироваться на все крупные города Украины.

"Иранские беспилотники атакуют Украину ежедневно, и хотя 90% успешно их сбивают, другие 10% наносят существенный ущерб", — сказал Корничук.

Что нужно делать во время воздушной тревоги

если вы услышите громкий взрыв или сработают сирены, немедленно ищите укрытие;

если вы находитесь в доме или здании, перейдите на самый низкий уровень здания с наименьшим количеством наружных стен, окон и проемов; закройте любую дверь и сядьте у внутренней стены, как можно дальше от окон или проема;

если вы находитесь на открытом воздухе, немедленно найдите укрытие в жесткой конструкции; если это невозможно, лечь и прикрыть голову руками;

имейте в виду, что даже если летящая ракета или беспилотник будет перехвачена, падение обломков составляет значительный риск;

после приступа держитесь как можно дальше от любого мусора.

Напомним, на фоне недавнего роста количества российских обстрелов по Украине Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенной угрозе ракетных атак. В том числе, в Киеве и Киевской области.