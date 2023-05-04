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Столиця почала випробовувати ізраїльську систему оповіщення

4 травня 2023 03:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Столиця почала випробовувати ізраїльську систему оповіщення
У Києві цього тижня запрацювала ізраїльська система раннього попередження. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про загрозу ракетних ударів. З проханням надати такі  системи Україна зверталася до Ізраїлю  ще минуло го року. 

Про це зая вив  посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Пише видання The Jerusalem Post       

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За словами Корнійчука, важливу роль у забезпеченні швидкого завершення цього проєкту відіграв особисто прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Це дуже важливо для наш ої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", — додав він.

Посол переконаний, що після вдалих випробувань у Києві ця система може бути масштабована на усі великі міста України

  

  ранські безпілотники атакують Україну щодня, і хоча 90% успішно їх збивають, інші 10% завдають суттєвої шкоди" , —  сказав Корнічук. 

Що потрібно робити під час повітряної тривоги 

  • якщо ви почуєте гучний вибух або спрацюють сирени, негайно шукайте укриття;
  • якщо ви знаходитесь у будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень будівлі з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і отворів; зачиніть будь-які двері та сядьте біля внутрішньої стіни, якомога далі від вікон чи отворі;
  • якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, негайно знайдіть укриття в твердій конструкції; якщо це неможливо, лягти і прикрити голову руками;
  • майте на увазі, що навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, падіння уламків становить значний ризик;
  • після нападу тримайтеся якомога далі від будь-якого сміття.

Нагадаємо, на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області. 

  

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