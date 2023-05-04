Столиця почала випробовувати ізраїльську систему оповіщення

У Києві цього тижня запрацювала ізраїльська система раннього попередження. Фото: УНІАН

У Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про загрозу ракетних ударів. З проханням надати такі системи Україна зверталася до Ізраїлю ще минуло го року.

Про це зая вив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Пише видання The Jerusalem Post.

Читайте також:

За словами Корнійчука, важливу роль у забезпеченні швидкого завершення цього проєкту відіграв особисто прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Це дуже важливо для наш ої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", — додав він.

Посол переконаний, що після вдалих випробувань у Києві ця система може бути масштабована на усі великі міста України

"І ранські безпілотники атакують Україну щодня, і хоча 90% успішно їх збивають, інші 10% завдають суттєвої шкоди" , — сказав Корнічук.

Що потрібно робити під час повітряної тривоги

якщо ви почуєте гучний вибух або спрацюють сирени, негайно шукайте укриття;

якщо ви знаходитесь у будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень будівлі з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і отворів; зачиніть будь-які двері та сядьте біля внутрішньої стіни, якомога далі від вікон чи отворі;

якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, негайно знайдіть укриття в твердій конструкції; якщо це неможливо, лягти і прикрити голову руками;

майте на увазі, що навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, падіння уламків становить значний ризик;

після нападу тримайтеся якомога далі від будь-якого сміття.

Нагадаємо, на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області.