Как будут отключать свет в Киеве 6 ноября 2025 года — графики от ДТЭК

Столица во тьме — графики отключений света в Киеве на завтра
Стабилизационные графики отключений света в Киеве в четверг, 6 ноября, будут применять с 08:00 до 22:00. Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Как будут отключать свет в Киеве 6 ноября
В столице будут действовать отключения по 12 очередям:
- очередь 1.1: света не будет с 16:00 до 17:00;
- очереди 1.2, 2.1 и 2.2: света не будет от 20:30 до 22:00;
- очередь 3.1: света не будет с 08:00 до 10:00;
- очередь 3.2: света не будет с 16:00 до 17:30;
- очереди 4.1 и 4.2: света не будет с 14:00 до 17:30;
- очереди 5.1, 6.1 и 6.2: света не будет с 17:00 до 21:00;
- очередь 5.2: света не будет с 17:00 до 20:00.
Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте и в приложении Yasno или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
Напомним, 6 ноября почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.
Также мы сообщали, по каким графикам будут отключать свет 6 ноября во Львове и на Львовщине. В большинстве очередей обойдется без ограничений.
