Как будут отключать свет в Киеве 6 ноября 2025 года — графики от ДТЭК

Стадион в центре Киева в темноте. Фото иллюстративное: Nazarii Mazuliuk/Украинская правда

Стабилизационные графики отключений света в Киеве в четверг, 6 ноября, будут применять с 08:00 до 22:00. Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Как будут отключать свет в Киеве 6 ноября

В столице будут действовать отключения по 12 очередям:

очередь 1.1: света не будет с 16:00 до 17:00;

очереди 1.2, 2.1 и 2.2: света не будет от 20:30 до 22:00;

очередь 3.1: света не будет с 08:00 до 10:00;

очередь 3.2: света не будет с 16:00 до 17:30;

очереди 4.1 и 4.2: света не будет с 14:00 до 17:30;

очереди 5.1, 6.1 и 6.2: света не будет с 17:00 до 21:00;

очередь 5.2: света не будет с 17:00 до 20:00.

Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте и в приложении Yasno или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Напомним, 6 ноября почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.

Также мы сообщали, по каким графикам будут отключать свет 6 ноября во Львове и на Львовщине. В большинстве очередей обойдется без ограничений.