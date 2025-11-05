Видео
Видео

Столица во тьме — графики отключений света в Киеве на завтра

Столица во тьме — графики отключений света в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 22:51
обновлено: 23:10
Как будут отключать свет в Киеве 6 ноября 2025 года — графики от ДТЭК
Стадион в центре Киева в темноте. Фото иллюстративное: Nazarii Mazuliuk/Украинская правда

Стабилизационные графики отключений света в Киеве в четверг, 6 ноября, будут применять с 08:00 до 22:00. Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Как будут отключать свет в Киеве 6 ноября

В столице будут действовать отключения по 12 очередям:

  • очередь 1.1: света не будет с 16:00 до 17:00;
  • очереди 1.2, 2.1 и 2.2: света не будет от 20:30 до 22:00;
  • очередь 3.1: света не будет с 08:00 до 10:00;
  • очередь 3.2: света не будет с 16:00 до 17:30;
  • очереди 4.1 и 4.2: света не будет с 14:00 до 17:30;
  • очереди 5.1, 6.1 и 6.2: света не будет с 17:00 до 21:00;
  • очередь 5.2: света не будет с 17:00 до 20:00.

Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте и в приложении Yasno или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Напомним, 6 ноября почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.

Также мы сообщали, по каким графикам будут отключать свет 6 ноября во Львове и на Львовщине. В большинстве очередей обойдется без ограничений.

Киев электроэнергия отключения света свет графики отключений света
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
