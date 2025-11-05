Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Столиця в пітьмі — графіки відключень світла в Києві на завтра

Столиця в пітьмі — графіки відключень світла в Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 22:51
Оновлено: 23:10
Як відключатимуть світло в Києві 6 листопада 2025 року — графіки від ДТЕК
Стадіон у центрі Києва в темряві. Фото ілюстративне: Nazarii Mazuliuk/Українська правда

Стабілізаційні графіки відключень світла в Києві в четвер, 6 листопада, застосовуватимуть від 08:00 до 22:00. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Про це повідомили у ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Як відключатимуть світло в Києві 6 листопада 

У столиці діятимуть відключення за 12 чергами: 

  • черга 1.1: світла не буде від 16:00 до 17:00; 
  • черги 1.2, 2.1 та 2.2: світла не буде від 20:30 до 22:00; 
  • черга 3.1: світла не буде від 08:00 до 10:00;
  • черга 3.2: світла не буде від 16:00 до 17:30;
  • черги 4.1 та 4.2: світла не буде від 14:00 до 17:30;
  • черги 5.1, 6.1 та 6.2: світла не буде від 17:00 до 21:00;
  • черга 5.2: світла не буде від 17:00 до 20:00.

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті та в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Нагадаємо, 6 листопада погодиннівідключення діятимуть в усіх регіонах України. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Також ми повідомляли, за якими графіками відключатимуть світло 6 листопада у Львові та на Львівщині. У більшості черг обійдеться без обмежень.

Київ електроенергія відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації