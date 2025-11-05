Як відключатимуть світло в Києві 6 листопада 2025 року — графіки від ДТЕК

Стадіон у центрі Києва в темряві. Фото ілюстративне: Nazarii Mazuliuk/Українська правда

Стабілізаційні графіки відключень світла в Києві в четвер, 6 листопада, застосовуватимуть від 08:00 до 22:00. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Про це повідомили у ДТЕК.

Як відключатимуть світло в Києві 6 листопада

У столиці діятимуть відключення за 12 чергами:

черга 1.1: світла не буде від 16:00 до 17:00;

черги 1.2, 2.1 та 2.2: світла не буде від 20:30 до 22:00;

черга 3.1: світла не буде від 08:00 до 10:00;

черга 3.2: світла не буде від 16:00 до 17:30;

черги 4.1 та 4.2: світла не буде від 14:00 до 17:30;

черги 5.1, 6.1 та 6.2: світла не буде від 17:00 до 21:00;

черга 5.2: світла не буде від 17:00 до 20:00.

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті та в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Нагадаємо, 6 листопада погодиннівідключення діятимуть в усіх регіонах України. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Також ми повідомляли, за якими графіками відключатимуть світло 6 листопада у Львові та на Львівщині. У більшості черг обійдеться без обмежень.