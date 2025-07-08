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Главная Киев Столицу накроет жара и грозы — прогноз погоды в Киеве на завтра

Столицу накроет жара и грозы — прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 16:01
Прогноз погоды на 9 июля в Киеве - какой будет погода завтра
Люди гуляют в жару. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 9 июля, в Киевской области и в городе Киеве 9 июля ожидается переменная облачность. Температура сохранится достаточно высокой.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 9 июля в Киеве

Местами возможны кратковременные дожди, а по области — грозы. Ветер в основном южный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура ночью по области будет колебаться в промежутке +16...+21 °С, днем воздух прогреется до +29...+34 °С.

В столице ночью будет немного теплее — +19...+21 °, а днем — +30...+32 °С.

Напомним, что синоптики обнародовали прогноз погоды в Украине на период до 14 июля. Ожидаются как жаркие дни, так и непогода — в ряде регионов возможны мощные ураганы, ливни и грозы.

Ранее синоптик Наталья Птуха предоставила прогноз на первую декаду июля. По ее словам, погода будет нестабильной.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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