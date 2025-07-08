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Головна Київ Столицю накриє спека та грози — прогноз погоди у Києві на завтра

Столицю накриє спека та грози — прогноз погоди у Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 16:01
Прогноз погоди на 9 липня у Києві - якою буде погода завтра
Люди гуляють у спеку. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 9 липня, у Київській області та в місті Києві 9 липня очікується мінлива хмарність. Температура збережеться достатньо високою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 9 липня у Києві

Місцями можливі короткочасні дощі, а по області — грози. Вітер здебільшого південний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура вночі по області коливатиметься у проміжку +16...+21 °С, вдень повітря прогріється до +29...+34 °С.

У столиці вночі буде трохи тепліше — +19...+21 °, а вдень — +30...+32 °С.

Нагадаємо, що синоптики оприлюднили прогноз погоди в Україні на період до 14 липня. Очікуються як спекотні дні, так і негода — у низці регіонів можливі потужні буревії, зливи та грози.

Раніше синоптик Наталія Птуха надала прогноз на першу декаду липня. За її словами, погода буде нестабільною.

погода Київ прогноз погоди погода в Україні спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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