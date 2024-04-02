Столицу накрыла песчаная буря — в сети появились впечатляющие видео

Пылевая буря в Киеве. Фото: ua.korrespondent.net

В Киеве наблюдается значительное ухудшение погодных условий из-за сильной пылевой бури, которая пришла из Сахары. Жителям столицы рекомендуют закрыть окна.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы во вторник, 2 апреля.

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Видео, опубликованные в социальных сетях, демонстрируют последствия бури: улицы Киева объяты пылевыми облаками. На видео также видно, что сильный ветер повредил фасады некоторых зданий и вырвал многие деревья.

Гражданам рекомендуют оставлять окна закрытыми и избегать длительного пребывания на улице.

Согласно информации от Укргидрометцентра, сегодня в Киеве ожидались порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду (первый уровень опасности).

Откуда пришла пыль

Пыль из Сахары достигла Украины 1 апреля, принесенная теплой волной из западной части Средиземного моря, что привело к эффекту туманного неба и мглы на низкой высоте.

Укргидрометцентр также советует закрывать окна, предупреждая, что пыль может быть опасной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых и детей.

Синоптики прогнозируют, что пыль из Сахары рассеется после дождей, которые должны пройти 3-4 апреля.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде во вторник.

Также мы сообщали, что синоптики предупредили области, которым грозит буря.