Столицу накрыла песчаная буря — в сети появились впечатляющие видео
В Киеве наблюдается значительное ухудшение погодных условий из-за сильной пылевой бури, которая пришла из Сахары. Жителям столицы рекомендуют закрыть окна.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы во вторник, 2 апреля.
Последствия песчаной бури
Видео, опубликованные в социальных сетях, демонстрируют последствия бури: улицы Киева объяты пылевыми облаками. На видео также видно, что сильный ветер повредил фасады некоторых зданий и вырвал многие деревья.
Гражданам рекомендуют оставлять окна закрытыми и избегать длительного пребывания на улице.
Согласно информации от Укргидрометцентра, сегодня в Киеве ожидались порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду (первый уровень опасности).
Откуда пришла пыль
Пыль из Сахары достигла Украины 1 апреля, принесенная теплой волной из западной части Средиземного моря, что привело к эффекту туманного неба и мглы на низкой высоте.
Укргидрометцентр также советует закрывать окна, предупреждая, что пыль может быть опасной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых и детей.
Синоптики прогнозируют, что пыль из Сахары рассеется после дождей, которые должны пройти 3-4 апреля.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде во вторник.
Также мы сообщали, что синоптики предупредили области, которым грозит буря.
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