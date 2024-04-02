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Столицю накрила піщана буря — в мережі зʼявились вражаючі відео

2 квітня 2024 18:38
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Столицю накрила піщана буря — в мережі зʼявились вражаючі відео
Пилова буря у Києві. Фото: ua.korrespondent.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві спостерігається значне погіршення погодних умов через сильну пилову бурю, яка прийшла з Сахари. Жителям столиці рекомендують зачинити вікна.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали у вівторок, 2 квітня.

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Наслідки піщаної бурі

Відео, опубліковані в соціальних мережах, демонструють наслідки бурі: вулиці Києва огорнуті пиловими хмарами. На відео також видно, що сильний вітер пошкодив фасади деяких будівель та вирвав багато дерев.

Громадянам рекомендують залишати вікна закритими та уникати тривалого перебування на вулиці. 

Згідно з інформацією від Укргідрометцентру, сьогодні у Києві очікувались пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду (перший рівень небезпеки).

Звідки прийшов пил

Пил із Сахари досяг України 1 квітня, принесений теплою хвилею з західної частини Середземного моря, що призвело до ефекту туманного неба та імли на низькій висоті.

Укргідрометцентр також радить закривати вікна, попереджаючи, що пил може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, літніх осіб та дітей.

Синоптики прогнозують, що пил з Сахари розсіється після дощів, які мають пройти 3-4 квітня.

Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду у вівторок.

Також ми повідомляли, що синоптики попередили області, яким загрожує буря.

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