Перестрелка в Киеве с участием СБУ и ГУР: все подробности конфликта

Столкновение в Киеве 2 сентября. Фото: социальные сети

В Киеве в среду, 2 сентября, разгорелся вооруженный конфликт с участием украинских силовиков. Официально СБУ заявила о нападении группы военных на следователей, вевших дело о теракте ФСБ. В то же время анонимные источники в СМИ сообщают о столкновении со стрельбой между бойцами СБУ и ГУР, в результате которого есть раненые и один погибший.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Службы безопасности Украины, а также на информацию от собственных анонимных источников.

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СБУ прокомментировала столкновение в Киеве 2 сентября

В Службе безопасности Украины раскрыли собственные подробности громкой перестрелки, произошедшей во время расследования подготовки российского теракта против оппозиционного политика.

По официальной версии ведомства, оперативники проводили неотложные обыски по одному из адресов, чтобы собрать и зафиксировать доказательства противоправной деятельности ФСБ РФ. Именно в этот момент на следственную группу СБУ было совершено вооруженное нападение.

Неизвестные лица заблокировали проезд автомобилями и пытались силой сорвать проведение процессуальных действий. Чтобы защитить правоохранителей и остановить нападающих, ведомство привлекло бойцов Центра специальных операций «Альфа». Спецназовцы применили оружие для подавления сопротивления. В результате перестрелки среди нападающих есть раненые, всех их задержали.

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Первоначальные следственные действия показали, что задержанные оказались действующими военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины. У них сразу изъяли документы и оружие. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа и угроз Офис Генерального прокурора уже возбудил уголовное дело. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествия, устанавливает роль каждого из фигурантов и определяет окончательную правовую квалификацию действий участников нападения на оперативников.

В то же время собственные источники издания Новини.LIVE заявили, что инцидент развернулся вокруг ранее пропавшего заместителя командира Российского добровольческого корпуса и военнослужащего Главного управления разведки Степана Каплунова.

Неизвестные лица привезли его по указанному адресу, куда впоследствии прибыли сотрудники ГУР для задержания похитителей. На месте выяснилось, что разведчикам противостоят бойцы "Альфы" СБУ. На место оперативно съехались представители обеих структур. По данным инсайдеров, после продолжительной беседы руководители пожали друг другу руки, и конфликт якобы был полностью урегулирован.

Однако мирные договоренности якобы были нарушены сразу после завершения следственных действий. Собеседники утверждают, что представители пятого департамента СБУ неожиданно начали задерживать сотрудников военной разведки, которые к тому моменту уже сдали оружие. Когда сотрудники ГУР попытались оказать сопротивление такому задержанию, по ним открыли огонь.

Источники отмечают, что стреляли даже по тем бойцам, которые уже лежали на земле. При этом часть спецназовцев "Альфы" якобы категорически отказалась выполнять приказ об открытии огня по своим. По неофициальным данным, известно о гибели одного сотрудника ГУР и ранении еще двоих.

Редакция уже обратилась к обоим силовым ведомствам за комментариями по поводу этой информации.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в ночь на 2 сентября в жилом массиве столицы произошла вооружённая стычка с участием сотрудников "Альфы". Побратимы и соседи заблокировали служебный автомобиль СБУ рядом с домом пропавшего бойца ГУР Степана Каплунова.

Адвокат Тарас Боровский заявил о принудительном задержании своего клиента — действующего военнослужащего Главного управления разведки. По его информации, разведчика без надлежащих юридических процедур удерживают в одной из правоохранительных структур, не предоставив ему официального статуса и ограничивая права.

Параллельно украинские спецслужбы сообщили о предотвращении покушения ФСБ на одного из руководителей российского оппозиционного национального движения. Враг планировал ликвидировать политика к Дню Независимости Украины, куда тот специально прибыл, однако план сорвали заблаговременно, а следствие по делу продолжается.