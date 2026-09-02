Стрілянина в Києві за участю СБУ та ГУР: усі деталі конфлікту

Сутичка в Києві 2 вересня. Фото: соцмережі

У Києві в середу, 2 вересня, розгорівся збройний конфлікт за участю українських силовиків. Офіційно СБУ завила про напад групи військових на слідчих, які вели справу щодо теракту ФСБ. Водночас анонімні джерела медіа повідомляють про сутичку зі стріляниною між бійцями СБУ та ГУР, унаслідок якої є поранені та один загиблий.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Служби безпеки України, а також з інформації від власних анонімних джерел.

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СБУ прокоментували сутичку в Києві 2 вересня

У Службі безпеки України розкрили власні деталі гучної стрілянини, яка сталася під час розслідування підготовки російського теракту проти опозиційного політика.

За офіційною версією відомства, оперативники проводили невідкладні обшуки за однією з адрес, аби зібрати та зафіксувати докази протиправної діяльності ФСБ РФ. Саме в цей момент на слідчу групу СБУ було скоєно збройний напад.

Невідомі особи заблокували проїзд автомобілями та намагалися силою зірвати проведення процесуальних дій. Щоб захистити правоохоронців та зупинити нападників, відомство залучило бійців Центру спеціальних операцій "Альфа". Спецпризначенці застосували зброю для придушення опору. У результаті стрілянини серед нападників є поранені, їх усіх затримали.

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Першочергові слідчі дії показали, що затримані виявилися чинними військовослужбовцями одного з підрозділів Сил оборони України. У них одразу вилучили документи та зброю. За фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу та погроз Офіс Генерального прокурора вже розпочав кримінальне провадження. Наразі слідство з'ясовує всі обставини події, встановлює роль кожного з фігурантів та визначає остаточну правову кваліфікацію дій учасників нападу на оперативників.

Водночас власні джерела видання Новини.LIVE заявили, що інцидент розгорнувся навколо зниклого раніше заступника командира Російського добровольчого корпусу та військовослужбовця Головного управління розвідки Степана Каплунова.

Невідомі особи привезли його за вказаною адресою, куди згодом прибули співробітники ГУР для затримання викрадачів. На місці з'ясувалося, що розвідникам протистоять бійці "Альфи" СБУ. На локацію оперативно з'їхалися представники обох структур. За даними інсайдерів, після тривалої розмови керівники потиснули одне одному руки, і конфлікт нібито став повністю вичерпаним.

Проте мирні домовленості нібито були порушені одразу після завершення слідчих дій. Співрозмовники стверджують, що представники п'ятого департаменту СБУ несподівано почали затримувати співробітників воєнної розвідки, які на той час уже здали зброю. Коли ГУРівці спробували чинити спротив такому затриманню, по них відкрили вогонь.

Джерела наголошують, що стріляли навіть по тих бійцях, які вже лежали на землі. При цьому частина спецпризначенців "Альфи" нібито категорично відмовилася виконувати наказ про відкриття вогню по своїх. За неофіційними даними відомо про загибель одного співробітника ГУР та поранення ще двох.

Редакція вже звернулася до обох силових відомств за коментарями щодо цієї інформації.

Новини.LIVE писали раніше, що у ніч на 2 вересня в житловому масиві столиці сталася збройна сутичка за участю співробітників "Альфи". Побратими та сусіди заблокували службове авто СБУ поруч із будинком зниклого бійця ГУР Степана Каплунова.

Адвокат Тарас Боровський заявив про примусове затримання свого клієнта чинного військовослужбовця Головного управління розвідки. За його інформацією, розвідника без належних юридичних процедур утримують в одній із правоохоронних структур, не надавши йому офіційного статусу та обмежуючи права.

Паралельно українські спецслужби повідомили про запобігання замаху ФСБ на одного з керівників російського опозиційного національного руху. Ворог планував ліквідувати політика до Дня Незалежності України, куди той спеціально прибув, проте план зірвали завчасно, а слідство у справі триває.