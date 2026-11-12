Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Столкновения на Борщаговке: 13 фигурантов помещены под стражу

Столкновения на Борщаговке: 13 фигурантов помещены под стражу

Ua ru
12 ноября 2026 12:05
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: СБУ задержала 13 человек Национальная полиция Украины
Следственные действия полиции в отношении одного из фигурантов. Фото: Национальная полиция Украины

СБУ и полиция поместили в СИЗО 13 фигурантов, организовавших столкновения с военными в Бучанском районе в Петропавловской Борщаговке. Местная жительница на угнанной скорой помощи подстрекала толпу к столкновениям. Впоследствии ее сообщники разбили автобус Нацгвардии. Правоохранители провели 14 обысков и объявили подозрения организаторам провокаций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

Реклама

Аресты после столкновений с Нацгвардией в Петропавловской Борщаговке

Массовые беспорядки в селе Петропавловская Борщаговка завершились масштабными арестами. Инцидент произошел еще 2 ноября в Бучанском районе вблизи места временной дислокации Национальной гвардии Украины. После тщательного расследования правоохранители провели серию обысков в домах фигурантов, изъяв доказательства их вины.

По решению суда 13 активных участников конфликта уже помещены под стражу. Главной организаторшей провокаций оказалась местная жительница, действовавшая под прикрытием. Она переоделась в форму сотрудницы государственной службы экстренной медицинской помощи и целенаправленно подстрекала людей к конфликту с военными. Полиция задержала женщину и двух её сообщников, а самую машину скорой помощи изъяла.

Среди участников оказался 18-летний парень из Запорожской области. Известно, что он более четырёх лет прожил в оккупации и переехал в Киевскую область всего несколько месяцев назад. Именно этот юноша разбивал патрульные машины и трошил автобус национальной гвардии.

Читайте также:

К блокированию проезда и порче военного транспорта также присоединились 22-летняя местная жительница и 21-летний житель Ровенской области. Они открыто призывали толпу уничтожать спецтранспорт и принимали непосредственное участие в беспорядках.

Расследование дела ведут сразу несколько ведомств под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры. Сотрудники СБУ вручили уведомления о подозрении семерым фигурантам.

Их обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ и несанкционированном распространении информации о размещении военных в условиях военного положения (часть 1 статьи 114-1 и часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины). За эти преступления предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Еще шестерым участникам беспорядков подозрения объявили следователи областной полиции. Их действия квалифицировали по статьям о хулиганстве и сопротивлении представителям власти (часть 2 статьи 296 и часть 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время правоохранители продолжают досудебное расследование, чтобы привлечь к ответственности всех остальных лиц, причастных к нападению на военных.

Новини.LIVE сообщали, что история вокруг беспорядков в Петропавловской Борщаговке в Киевской области началась 2 ноября, когда группа людей пыталась силой вывезти с территории воинской части бойца Андрея Кулешова.

Впоследствии в подразделении 3121 Первого корпуса Нацгвардии "Азов" пояснили, что у военного действительно была рана в области рта, однако после возвращения в часть его осмотрели медики, выдали все необходимое для ухода и пришли к выводу, что госпитализировать мужчину нет необходимости.

К расследованию этих событий подключились следователи Нацполиции и СБУ, которым уже удалось идентифицировать 130 вероятных участников инцидента.

В среду, 4 ноября, Соломенский районный суд Киева поместил под стражу главную фигурантку этого дела — Валентину Молодую. Во время самого заседания женщина наотрез отказалась отвечать журналистам на вопрос, где именно она проходила службу, заявив, что не намерена разглашать эти данные.

драка полиция конфликт инцидент Петропавловская Борщаговка
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации