Следственные действия полиции в отношении одного из фигурантов. Фото: Национальная полиция Украины

СБУ и полиция поместили в СИЗО 13 фигурантов, организовавших столкновения с военными в Бучанском районе в Петропавловской Борщаговке. Местная жительница на угнанной скорой помощи подстрекала толпу к столкновениям. Впоследствии ее сообщники разбили автобус Нацгвардии. Правоохранители провели 14 обысков и объявили подозрения организаторам провокаций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

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Аресты после столкновений с Нацгвардией в Петропавловской Борщаговке

Массовые беспорядки в селе Петропавловская Борщаговка завершились масштабными арестами. Инцидент произошел еще 2 ноября в Бучанском районе вблизи места временной дислокации Национальной гвардии Украины. После тщательного расследования правоохранители провели серию обысков в домах фигурантов, изъяв доказательства их вины.

По решению суда 13 активных участников конфликта уже помещены под стражу. Главной организаторшей провокаций оказалась местная жительница, действовавшая под прикрытием. Она переоделась в форму сотрудницы государственной службы экстренной медицинской помощи и целенаправленно подстрекала людей к конфликту с военными. Полиция задержала женщину и двух её сообщников, а самую машину скорой помощи изъяла.

Среди участников оказался 18-летний парень из Запорожской области. Известно, что он более четырёх лет прожил в оккупации и переехал в Киевскую область всего несколько месяцев назад. Именно этот юноша разбивал патрульные машины и трошил автобус национальной гвардии.

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К блокированию проезда и порче военного транспорта также присоединились 22-летняя местная жительница и 21-летний житель Ровенской области. Они открыто призывали толпу уничтожать спецтранспорт и принимали непосредственное участие в беспорядках.

Расследование дела ведут сразу несколько ведомств под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры. Сотрудники СБУ вручили уведомления о подозрении семерым фигурантам.

Их обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ и несанкционированном распространении информации о размещении военных в условиях военного положения (часть 1 статьи 114-1 и часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины). За эти преступления предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Еще шестерым участникам беспорядков подозрения объявили следователи областной полиции. Их действия квалифицировали по статьям о хулиганстве и сопротивлении представителям власти (часть 2 статьи 296 и часть 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время правоохранители продолжают досудебное расследование, чтобы привлечь к ответственности всех остальных лиц, причастных к нападению на военных.

Новини.LIVE сообщали, что история вокруг беспорядков в Петропавловской Борщаговке в Киевской области началась 2 ноября, когда группа людей пыталась силой вывезти с территории воинской части бойца Андрея Кулешова.

Впоследствии в подразделении 3121 Первого корпуса Нацгвардии "Азов" пояснили, что у военного действительно была рана в области рта, однако после возвращения в часть его осмотрели медики, выдали все необходимое для ухода и пришли к выводу, что госпитализировать мужчину нет необходимости.

К расследованию этих событий подключились следователи Нацполиции и СБУ, которым уже удалось идентифицировать 130 вероятных участников инцидента.

В среду, 4 ноября, Соломенский районный суд Киева поместил под стражу главную фигурантку этого дела — Валентину Молодую. Во время самого заседания женщина наотрез отказалась отвечать журналистам на вопрос, где именно она проходила службу, заявив, что не намерена разглашать эти данные.