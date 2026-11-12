Слідчі дії поліції в одного з фігурантів. Фото: Національна поліція України

СБУ та поліція відправили в СІЗО 13 фігурантів, які організували сутички з військовими у Бучанському районі в Петропавлівській Борщагівці. Місцева жителька на викраденій швидкій підбурювала натовп до сутичок. Згодом її спільники розбивали автобус Нацгвардії. Правоохоронці провели 14 обшуків та оголосили підозри організаторам провокацій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Національної поліції України.

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Арешти після сутичок з Нацгвардією у Петропавлівській Борщагівці

Масові заворушення у селі Петропавлівська Борщагівка завершилися масштабними арештами. Інцидент стався ще 2 листопада у Бучанському районі поблизу місця тимчасової дислокації Національної гвардії України. Після ретельного розслідування правоохоронці провели серію обшуків у домівках фігурантів, вилучивши докази їхньої провини.

За рішенням суду 13 активних учасників конфлікту вже відправили під варту. Головною організаторкою провокацій виявилася місцева жителька, яка діяла під прикриттям. Вона перевдягнулася у форму працівниці державної екстреної медичної допомоги і цілеспрямовано підбурювала людей до конфлікту з військовими. Поліція затримала жінку та двох її спільників, а саму карету швидкої допомоги вилучила.

Серед учасників опинився 18-річний хлопець із Запорізької області. Відомо, що він понад чотири роки прожив в окупації та переїхав на Київщину лише кілька місяців тому. Саме цей юнак розбивав патрульні машини та трощив автобус нацгвардійців.

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До блокування проїзду та псування військового транспорту також долучилися 22-річна місцева мешканка та 21-річний житель Рівненщини. Вони відкрито закликали натовп нищити спецтранспорт і брали безпосередню участь у заворушеннях.

Розслідування справи ведуть одразу кілька відомств під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Співробітники СБУ вручили підозри сімом фігурантам.

Їх звинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та несанкціонованому поширенні інформації про розміщення військових в умовах воєнного стану (частина 1 статті 114-1 та частина 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України). За ці злочини передбачено до восьми років ув'язнення.

Ще шістьом учасникам заворушень підозри оголосили слідчі обласної поліції. Їхні дії кваліфікували за статтями про хуліганство та опір представникам влади (частина 2 статті 296 та частина 2 статті 342 Кримінального кодексу України). Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх інших осіб, причетних до нападу на військових.

Новини.LIVE інформували, що історія навколо заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині розпочалася 2 листопада, коли група людей намагалася силоміць вивезти з території військової частини бійця Андрія Кулешова.

Згодом у підрозділі 3121 Першого корпусу Нацгвардії "Азов" пояснили, що військовий справді мав колостому, однак після повернення до частини його оглянули медики, видали все необхідне для догляду й дійшли висновку, що класти чоловіка до лікарні потреби немає.

До розслідування тих подій долучилися слідчі Нацполіції та СБУ, яким уже вдалося ідентифікувати 130 ймовірних учасників інциденту.

У середу, 4 листопада, Солом'янський районний суд Києва відправив під варту головну фігурантку цієї справи — Валентину Молоду. Під час самого засідання жінка навідріз відмовилася відповідати журналістам, де саме вона проходила службу, заявивши, що не має наміру розголошувати ці дані.