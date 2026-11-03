Столкновения в Петропавловской Борщаговке: СБУ установила личности 100 участников

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Заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Рудницкий заявил, что СБУ уже установила личности около 100 человек, принимавших участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. В настоящее время решается вопрос об объявлении им подозрений.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Ивана Рудницкого во время пресс-конференции во вторник, 3 ноября, передает Новини.LIVE.

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Беспорядки в Петропавловской Борщаговке

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