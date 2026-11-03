Сутички у Петропавлівській Борщагівці: СБУ встановила 100 учасників

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Заступник очільника Служби безпеки України Іван Рудницький заявив, що СБУ вже встановила близько 100 людей, які брали участь у заворушеннях в Петропавлівській Борщагівці в Київській області. Наразі вирішують питання про оголошення підозр.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Івана Рудницького під час пресконференції у вівторок, 3 листопада, передає Новини.LIVE.

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Заворушення у Петропавлівській Борщагівці

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