Верховный суд вынес решение о правилах застройки в исторических местах Киева

Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян
Верховный суд по иску министерства культуры и информационной политики вынес решение о строительстве в столице. Теперь застройщики сначала должны получить разрешение от МКИП, чтобы начать строительство вблизи исторических ареалов.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Усилиями юристов Министерства культуры и информационной политики Украины Верховный суд Украины изменил судебную практику, которая длилась годами и вынес новое решение в пользу МКИП и киевлян.
Теперь застройщики сначала должны получить разрешение от министерства, чтобы начать строительство вблизи исторических ареалов.
"Этим решением суд подтвердил существование исторических ареалов города Киева, а следовательно необходимость согласования градостроительной документации, получение освободил от МКИП на строительные работы в их пределах", — говорится в сообщении Минкульта.
Напомним, ранее в правительстве объяснили, как правильно зафиксировать факт разрушения из-за военных действий в Украине.
Отмечается, что сообщать о разрушенном или поврежденном жилье могут на портале или мобильном приложении государственных услуг "Дія", а также через Центр предоставления административных услуг или нотариуса.
В Кабмине сообщают, что уже около 2,5 миллиона украинцев сообщили о повреждении или уничтожении жилья из-за войны.