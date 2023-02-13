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Стоп хаотичній забудові столиці: суд за позовом Мінкульту виніс рішення на користь киян

13 лютого 2023 14:29
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Верховний суд виніс рішення щодо правил забудови в історичних місцях Києва
Тепер забудовники мають отримувати дозвіл від МКІП
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Верховний суд за позовом міністерства культури та інформаційної політики виніс рішення щодо забудови у столиці. Відтепер забудовники спершу мають отримати дозвіл від МКІП аби розпочати будівництво поблизу історичних ареалів.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Деталі

Зазначаться, що зусиллями юристів Міністерства культури та інформаційної політики України, Верховний суд України змінив судову практику, яка тривала роками та виніс нове рішення на користь МКІП та киян.

Відтепер, забудовники спершу мають отримати дозвіл від міністерства аби розпочати будівництво поблизу історичних ареалів.

"Цим рішенням суд підтвердив існування історичних ареалів міста Києва, а отже необхідність погодження містобудівної документації, отримування д озволів від МКІП на будівельні роботи в їх межах", — йдеться у повідомленні Мінкульту.

Нагадаємо, раніше в уряді пояснили, як правильно зафіксувати факт руйнування через воєнні дії в Україні. 

Зазначається, що повідомляти про зруйноване чи пошкоджене житло громадяни можуть на порталі чи мобільному застосунку державних послуг "Дія", а також через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса.

У Кабміні повідомляють, що вже близько 2,5 мільйона українців повідомили про пошкодження чи знищення житла через війну.

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