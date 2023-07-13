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Столетние деревья в Киеве станут памятниками природы местного значения

13 июля 2023 11:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Столетние деревья в Киеве станут памятниками природы местного значения
Дерево в Киеве. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве вековые деревья хотят объявить ботаническими памятками природы местного значения. Такое решение было поддержано на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики.

Об этом сообщает Киевсовет.

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По словам городских депутатов, это будет способствовать обеспечению надлежащих условий сохранения вековых деревьев.

"Ботаническими памятниками природы местного значения объявляют отдельные уникальные природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, эстетическое, познавательное и культурное значение. На их территории запрещаются сплошные, постепенные, лесовосстановительные и проходные рубки, а также любая другая деятельность, угрожает сохранению их первоначального состояния. Именно таким образом можно защитить от уничтожения вековые деревья, имеющие экологическую и культурно-историческую ценность для территориальной громады Киева. Каждое такое дерево является свидетелем прошлого, маркером зеленой столицы и нашим общегородским достоянием", — отметила депутат Киевской. городского совета, член постоянной комиссии по вопросам экологической политики Юлия Лымарь.

Ботаническими достопримечательностями природы местного значения планируют объявить:

  • природный объект "Дуб Роскошный" – дерево дуба обыкновенного, возрастом 300-350 лет, который растет в парке "Нивки" со стороны улицы Авиаконструктора Игоря Сикорского;
  • природный объект "Группа деревьев дуба обыкновенного и сосны обыкновенной" – два дуба обыкновенные, возрастом 300-350 лет, а также две сосны обыкновенные. Группа деревьев растет в пределах лесного урочища "Кинь-Грусть" со стороны улицы Кобзарской;
  • природный объект "Группа деревьев дуба обыкновенного на улице Борщаговской" – четыре дуба обыкновенные, старше 170-200 лет, которые растут на придомовой территории возле дома № 189/1 на улице Борщаговской;
  • природный объект "Шевченковская яблоня" – дерево яблони домашней, старше 150 лет, которая растет в парке им. Шевченко.

Напомним, ранее и писали, что в одном из районов Киева Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений заказало сотни саженцев хвойных и лиственных деревьев. Стоимость объявленного тендера составляет 6,8 млн. гривен.

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