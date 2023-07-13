Сторічні дерева у Києві стануть пам'ятками природи місцевого значення

Дерево в Києві. Фото: google.com

У Києві вікові дерева хочуть оголосити ботанічними памʼятками природи місцевого значення. Таке рішення підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.

Про це повідомляє Київрада.

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За словами міських депутатів, це сприятиме забезпеченню належних умов для збереження вікових дерев.

"Ботанічними пам’ятками природи місцевого значення оголошують окремі унікальні природні об’єкти, які мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення. На їх території забороняються суцільні, поступові, лісовідновні та прохідні рубки, а також будь­яка інша діяльність, що загрожує збереженню їх первісного стану. Саме в такий спосіб можна захистити від знищення вікові дерева, які мають екологічну та культурно-історичну цінність для територіальної громади Києва. Кожне таке дерево є свідком минулого, маркером зеленої столиці та нашим загальноміським надбанням", — зазначила депутатка Київської міської ради, членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Юлія Лимар.

Ботанічними пам’ятками природи місцевого значення планують оголосити:

природний об’єкт "Дуб Розкішний" – дерево дуба звичайного, віком 300-350 років, який зростає у парку "Нивки" з боку вулиці Авіаконструктора Ігоря Сікорського;

природний об’єкт "Група дерев дуба звичайного та сосни звичайної" – два дуби звичайні, віком 300-350 років, а також дві сосни звичайні. Група дерев зростає у межах лісового урочища "Кинь-Грусть" з боку вулиці Кобзарської;

природний об’єкт "Група дерев дуба звичайного на вулиці Борщагівській" – чотири дуби звичайні, віком понад 170-200 років, які зростають на прибудинковій території біля будинку № 189/1 на вулиці Борщагівській;

природний об’єкт "Шевченківська яблуня" – дерево яблуні домашньої, віком понад 150 років, яка зростає у парку ім. Т. Г. Шевченка.

Нагадаємо, раніше и писали, що в одному з районів Києва Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень замовило сотні саджанців хвойних та листяних дерев. Вартість оголошеного тендеру становить 6,8 млн гривень.