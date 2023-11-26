Страшное ДТП в Киеве — погибла семейная пара

ДТП на Бориспольском шоссе. Фото: полиция Киева

В столице Украины произошло страшное ДТП. В субботу, 25 ноября автомобиль столкнулся с фурой, в результате чего погибла семейная пара, а дети остались без родителей.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Сообщается, что трагедия произошла тогда, когда автомобиль марки "Рено" врезался в заднюю часть прицепа грузовика "Скания", который остановился на третьей из пяти полос и установил аварийный знак.

Водитель "Рено" умер на месте из-за полученных травм, а его супруга и двое маленьких детей были срочно доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, женщина умерла, а дети в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.



ДТП на Бориспольском шоссе. Фото: полиция Киева

В рамках уголовного производства следователи устанавливают все детали смертельного ДТП.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали водителя, сбившего патрульного и скрывшегося с места аварии. Пострадавший получил телесные повреждения.

А в Кременце Тернопольской области пьяный водитель разъезжал по улицам города в комендантский час. Он въехал в автомобиль полицейских и пытался скрыться.

Также мы писали, что вблизи города Дубно Ровенской области 24 ноября киевлянин совершил дорожно-транспортное происшествие. Водитель на трассе "Киев — Чоп" наехал на отбойник. Пассажирка буса получила тяжелые травмы.