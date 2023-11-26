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Страшна ДТП у Києві — загинула сімейна пара

26 листопада 2023 16:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Страшна ДТП у Києві — загинула сімейна пара
ДТП на Бориспільському шосе. Фото: поліція Києва
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У столиці України сталася страшна ДТП. У суботу, 25 листопада, автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого загинула сімейна пара, а діти залишилися без батьків.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Повідомляється, що трагедія сталася тоді, коли автомобіль марки "Рено" врізався в задню частину причепа вантажівки "Сканія", яка зупинилася на третій із п'яти смуг і встановила аварійний знак.

Водій "Рено" помер на місці через отримані травми, а його дружина та двоє маленьких дітей були терміново доставлені до лікарні. Попри зусилля лікарів, жінка померла, а діти зараз перебувають під медичним наглядом.

ДТП на Бориспільському шосе

ДТП на Бориспільському шосе. Фото: поліція Києва

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють усі деталі смертельної ДТП.

Нагадаємо, що в Києві правоохоронці затримали водія, який збив патрульного і втік з місця аварії. Потерпілий отримав тілесні ушкодження.

А у Кременці Тернопільської області п'яний водій роз'їжджав вулицями міста у комендантську годину. Він в'їхав у автомобіль поліцейських і намагався втекти.

Також ми писали, що поблизу міста Дубно Рівненської області 24 листопада киянин скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Водій на трасі "Київ — Чоп" наїхав на відбійник. Пасажирка буса отримала тяжкі травми.

 

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