В Киеве застрелили директора клиники репродуктологии: стрелок задержан

Задержание подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

Во вторник, 8 сентября, в Святошинском районе Киева правоохранители задержали подозреваемого в покушении на 71-летнего руководителя клиники репродуктологии. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики в реанимации. Расследование дела о расстреле в упор продолжается.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

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Правоохранители задержали нападавшего на директора медицинской клиники в Киеве

Столичные правоохранители арестовали мужчину, которого подозревают в вооруженном нападении на руководителя медицинского учреждения. Речь идет о стрельбе, произошедшей на территории Святошинского района Киева, где нападавший с близкого расстояния открыл огонь по директору клиники репродуктологии.

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция Украины

В результате стрельбы в упор 71-летний пострадавший получил многочисленные огнестрельные ранения. В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей в отделении реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Сотрудники полиции продолжают проводить необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств стрельбы. На данный момент мотивы нападения мужчины неизвестны. Более подробную информацию об инциденте правоохранители обещают сообщить позже.

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Новини.LIVE сообщали, что в Святошинском районе Киева утром 3 сентября произошла массовая стрельба. Неизвестный выпустил более 20 пуль в 71-летнего директора столичной клиники репродуктивной медицины. Пострадавший получил ранения, сейчас за его жизнь борются врачи.

Для розыска и задержания вооруженного нападавшего столичная полиция немедленно начала спецоперацию. К операции привлекли правоохранителей города и бойцов спецподразделения КОРД, а следователи уже возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.