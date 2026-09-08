У Києві розстріляли директора клініки репродуктології: стрілка затримано

Затримання підозрюваного.Фото: Нацполіція України

У Святошинському районі Києва у вівторок, 8 вересня, правоохоронці затримали підозрюваного у замаху на 71-річного очільника клініки репродуктології. Потерпілий у важкому стані, за його життя борються медики в реанімації. Слідство у справі щодо розстрілу впритул триває.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

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Правоохоронці затримали нападника на директора медичної клініки в Києві

Столичні правоохоронці арештували чоловіка, якого підозрюють у збройному нападі на керівника медичної установи. Йдеться про стрілянину, яка сталася на території Святошинського району Києва, де нападник з близької відстані відкрив вогонь по директору клініки репродуктології.

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція України

Внаслідок розстрілу впритул 71-річний потерпілий отримав численні вогнепальні поранення. Наразі пацієнт перебуває під наглядом лікарів у відділенні реанімації. Медики оцінюють його стан як важкий.

Працівники поліції продовжують проводити необхідні слідчі дії для з'ясування всіх обставин стрілянини. Наразі мотиви чоловіка щодо нападу невідомі. Більш детальну інформацію щодо інциденту правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

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Новини.LIVE інформували, що у Святошинському районі Києва вранці, 3 вересня, сталася масштабна стрілянина. Невідомий випустив понад 20 куль у 71-річного директора столичної клініки репродуктивної медицини. Потерпілий дістав поранення, зараз за його життя борються лікарі.

Для розшуку та затримання озброєного нападника столична поліція негайно ввела спецоперацію. До облави залучили правоохоронців міста та бійців спецпідрозділу КОРД, а слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.