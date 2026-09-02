Блокировка автомобиля СБУ в Березняках: что рассказывает адвокат Тарас Боровский

Сотрудники СБУ в районе Березняки в Киеве. Фото: кадр из видео

В спальном районе Киева в ночь на 2 сентября произошло вооруженное столкновение с участием спецподразделения «Альфа». Сослуживцы и местные жители заблокировали машину СБУ возле дома пропавшего сотрудника ГУР Степана Каплунова. Защитник военного заявляет о войне ведомств, а СБУ параллельно сообщает о спасении российского оппозиционера.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение защитника военного Тараса Боровского.

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Конфликт в Березняках в Киеве 2 сентября

В ночь с 1 на 2 сентября столичный жилой массив Березняки всколыхнула стрельба. На улице Юрия Шумского, 10, возникло силовое противостояние с участием нескольких десятков бойцов спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины.

Силовики прибыли в квартиру, где проживал пропавший накануне заместитель командира Российского добровольческого корпуса и военнослужащий Главного управления разведки Минобороны Степан Каплунов.

Попытка правоохранителей поспешно покинуть место событий после того, как их обнаружили, закончилась блокировкой их транспорта. Выезд перекрыли неравнодушные местные жители и боевые соратники разведчика, которых экстренно подняли по тревоге.

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Ситуация является прямым продолжением событий 23 августа, когда именно на этом месте, возле мусорных баков, Степана Каплунова силой похитили неизвестные.

Об этом факте 27 августа публично заявил в эфире "Вечер.LIVE" его защитник, военный юрист Тарас Боровский.

По словам адвоката, ночное появление СБУ в давно пустующей квартире якобы имело целью подброску запрещенных предметов.Боровский назвал происходящее «войной спецслужб», отметив, что следственные действия посреди ночи проводились без соблюдения правовых норм, защитника на место не допустили, а личность следователей установить не удалось из-за балаклав.

В своем видеообращении непосредственно с места событий адвокат обратился к общественности с призывом о помощи.

"Я несколько дней рассказывал вам историю о Каплунове Степане Григорьевиче, военнослужащем ГУР. Его похитили неизвестные, и сегодня они стали известны. Вот, пожалуйста, уважаемые господа, спецподразделение «Альфа», Служба безопасности Украины", — рассказал Боровский.

Он добавил, что силовики перекрыли доступ к квартире.

"В составе нескольких десятков человек они прибыли к квартире, где проживал военнослужащий ГУР. И они заблокировали вход, открыли огонь посреди спального района Киева сегодня ночью, 1 сентября, в День знаний?, — сообщил юрист.

Тарас Боровский также обратился к средствам массовой информации, коллегам и лично к главе военной разведки, упрекнув последнего в отсутствии реакции на похищение подчиненного.

"Непонятно, как их действия могут быть законными, если при любом следственном действии необходимо вызвать адвоката, дождаться его и обеспечить его присутствие. И кто из них здесь следователь, а кто из них имеет высшее образование, непонятно", — подчеркнул правозащитник.

Новини.LIVE отмечает, что параллельно с силовым конфликтом на Березняках в Службе безопасности Украины выступили с официальным заявлением. В ведомстве сообщили, что во взаимодействии с ГУР Минобороны они успешно предотвратили террористический акт. По информации спецслужбы, убийство одного из лидеров российского оппозиционного национального движения готовила ФСБ РФ. Оппозиционер, на которого планировалось покушение, специально прибыл на территорию нашего государства по случаю празднования Дня Независимости.