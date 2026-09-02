Блокування авто СБУ на Березняках: що розповідає адвокат Тарас Боровський

Працівники СБУ на Березняках в Києві. Фото: кадр з відео

У спальному районі Києва у ніч на 2 вересня сталася збройна сутичка за участю спецпідрозділу "Альфа". Побратими та місцеві жителі заблокували машину СБУ біля будинку зниклого ГУРівця Степана Каплунова. Захисник військового заявляє про війну відомств, а СБУ паралельно повідомляє про порятунок російського опозиціонера.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на відеозвернення захисника військового Тараса Боровського.

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Конфлікт на Березняках в Києві 2 вересня

У ніч з 1 на 2 вересня столичний житловий масив Березняки сколихнула стрілянина. На вулиці Юрія Шумського, 10, виникло силове протистояння за участю кількох десятків бійців спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України.

Силовики прибули до квартири, де проживав зниклий напередодні заступник командира Російського добровольчого корпусу та військовослужбовець Головного управління розвідки Міноборони Степан Каплунов.

Спроба правоохоронців спішно залишити місце подій після того, як їх виявили, закінчилася блокуванням їхнього транспорту. Виїзд перекрили небайдужі місцеві мешканці та бойові побратими розвідника, яких екстрено підняли по тривозі.

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Ситуація є прямим продовженням подій 23 серпня, коли саме на цьому місці, біля сміттєвих баків, Степана Каплунова силоміць викрали невідомі.

Про цей факт 27 серпня публічно заявляв в ефірі "Вечір.LIVE" його захисник, військовий юрист Тарас Боровський.

За словами адвоката, нічна поява СБУ в давно порожній квартирі нібито мала на меті підкидання заборонених речей. Боровський назвав події "війною спецслужб", зауваживши, що слідчі дії посеред ночі відбувалися без дотримання правових норм, захисника до місця не допустили, особистість слідчих встановити невдалося через балаклави.

У своєму відеозверненні безпосередньо з місця подій адвокат звернувся до громадськості із закликом про допомогу.

"Я декілька днів розповідав вам історію про Каплунова Степана Григоровича, військовослужбовця ГУР. Викрали невідомі і вони сьогодні стали відомі. Ось, будь ласка, шановне панство, спецпідрозділ Альфа, Служба безпеки України", — розповів Боровський.

Він додав, що силовики перекрили доступ до помешкання.

"У складі декілька десятків осіб прибули на квартиру, де проживав військовослужбовець ГУР. І вони заблокували вхід, вчинили стрільбу посеред спального району міста Києва сьогодні вночі, 1 вересня, у День знань", — повідомив юрист.

Тарас Боровський також звернувся до засобів масової інформації, колег та особисто до очільника військової розвідки, дорікнувши останньому відсутністю реакції на викрадення підлеглого.

"Не зрозуміло, як вони можуть бути законні, коли на будь-яку слідчу дію треба викликати адвоката, дочекатись його, забезпечити його присутність. І хто тут із них слідчий, і хто тут із них має вищу освіту, не зрозуміло", — наголосив правозахисник.

Новини.LIVE зазначає, що паралельно із силовим конфліктом на Березняках, у Службі безпеки України виступили з офіційною заявою. У відомстві повідомили, що у взаємодії з ГУР Міноборони вони успішно попередили терористичний акт. За інформацією спецслужби, вбивство одного з лідерів російського опозиційного національного руху готувала ФСБ РФ. Опозиціонер, на якого планувався замах, спеціально прибув на територію нашої держави з нагоди святкування Дня Незалежності.