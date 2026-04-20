Стрельба в столице: как выглядит супермаркет через двое суток

Пробитое пулей стекло и цветы возле супермаркета. Фото: Новости.LIVE

В Киеве супермаркет, где произошел теракт с участием стрелка, до сих пор не работает. По состоянию на утро понедельника, 20 апреля, заведение закрыто, а возле окна, в которое мужчина выстрелил, лежат цветы, как знак почтения памяти убитых невинных людей.

Новини.LIVE покажет, что происходит на месте теракта и какие подробности известны сегодня.

Что происходит в супермаркете в Киеве, где стрелок удерживал заложников

По состоянию на утро понедельника, 20 апреля, увеличилось количество погибших в результате вооруженного нападения в Голосеевском районе Киева. Стало известно о смерти еще одного человека, и теперь общее количество жертв трагедии составляет семь человек.

Люди принесли цветы под супермаркет. Фото: Новини.LIVE.

Вход в супермаркет закрыт. Фото: Новини.LIVE

В столичных медицинских учреждениях продолжают лечение еще восемь пострадавших горожан. Сам супермаркет, где развернулись основные события и удерживали заложников, пока закрыт - он возобновит работу не ранее 27 апреля.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, детали относительно личности нападавшего обнародовал президент Владимир Зеленский. Выяснилось, что огонь по людям открыл 58-летний уроженец Москвы, который, по предварительной информации, использовал автоматическое оружие.

Сначала он начал хаотично стрелять по прохожим прямо на улице, после чего забежал в торговое заведение. Одновременно с этими событиями в квартире, где был официально зарегистрирован злоумышленник, вспыхнул пожар. Стрелка убили во время полицейского штурма помещения магазина.

Оказалось, что уроженец России долгое время жил на территории Донецкой области, прежде чем перебраться в столицу. Кроме того, он уже имел проблемы с законом - мужчина привлекался к уголовной ответственности за участие в драке на территории другого супермаркета.

На фоне этих событий министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о насущной необходимости актуализировать вопрос об обороте оружия в Украине. По его словам, правоохранительные органы намерены тщательно обдумать механизмы легализации, чтобы предоставить гражданским гражданам право носить оружие для собственной самозащиты.