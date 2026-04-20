Україна
Стрілянина в столиці: який вигляд має супермаркет через дві доби

Стрілянина в столиці: який вигляд має супермаркет через дві доби

Дата публікації: 20 квітня 2026 10:58
Стрілянина в столиці: який вигляд має супермаркет через дві доби
Пробите кулею скло та квіти біля супермаркету. Фото: Новини.LIVE

У Києві супермаркет, де стався теракт за участі стрілка, досі не працює. Станом на ранок понеділка, 20 квітня, заклад зачинений, а біля вікна, в яке чоловік вистрілив, лежать квіти, як знак вшанування пам'яті убитих невинних людей.

Новини.LIVE покаже, що відбувається на місці теракту та які подробиці відомі сьогодні.

Що відбувається у супермаркеті в Києві, де стрілок утримував заручників

Станом на ранок понеділка, 20 квітня, збільшилася кількість загиблих внаслідок збройного нападу в Голосіївському районі Києва. Стало відомо про смерть ще однієї людини, тож тепер загальна кількість жертв трагедії становить семеро осіб.

Стрілянина в Києві
Люди принесли квіти під супермаркет. Фото: Новини.LIVE.
Стрілянина в Голосіївському районі Києва
Вхід до супермаркету закритий. Фото: Новини.LIVE

У столичних медичних закладах продовжують лікування ще восьмеро постраждалих містян. Сам супермаркет, де розгорнулися основні події та утримували заручників, наразі зачинено — він відновить роботу не раніше 27 квітня.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, деталі щодо особи нападника оприлюднив президент Володимир Зеленський. З'ясувалося, що вогонь по людях відкрив 58-річний уродженець Москви, який, за попередньою інформацією, використовував автоматичну зброю.

Спершу він почав хаотично стріляти по перехожих просто на вулиці, після чого забіг до торговельного закладу. Одночасно з цими подіями у квартирі, де був офіційно зареєстрований зловмисник, спалахнула пожежа. Стрільця вбили під час поліцейського штурму приміщення магазину.

Виявилося, що уродженець Росії тривалий час мешкав на території Донецької області, перш ніж перебратися до столиці. Крім того, він уже мав проблеми із законом — чоловіка притягували до кримінальної відповідальності за участь у бійці на території іншого супермаркету.

На тлі цих подій міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про нагальну потребу актуалізувати питання щодо обігу зброї в Україні. За його словами, правоохоронні органи мають намір ретельно обміркувати механізми легалізації, аби надати цивільним громадянам право носити зброю задля власного самозахисту.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
