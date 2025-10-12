Видео
Видео

Стрельба в баре в Киеве — виновнику объявлено о подозрении

Дата публикации 12 октября 2025 17:08
Стрельба в баре на Новопечерских Липках — стрелок задержан
Стрельба в баре на Новопечерских Липках в Киеве. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках в Киеве. Стрелку объявлено о подозрении.

Об этом информирует Главное управление Нацполиции в городе Киеве в воскресенье, 12 октября.

Читайте также:
Стрілянина в барі у Києві
Задержание стрелка. Фото: Нацполиция

Стрельба в баре на Новопечерских Липках — детали от полиции

По данным правоохранителей, стрельба произошла на прошлых выходных на территории частного заведения в Печерском районе Киева.

В полиции отмечают, что из-за девушки между отдыхающими из двух разных компаний возникла словесная перепалка и потасовка. В дальнейшем один из участников достал оружие и произвел несколько хаотичных выстрелов в сторону соперника. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Стрілянина в барі у Києві
Полиция в баре в Киеве, где произошла стрельба. Фото: Нацполиция

Правоохранители разыскали и задержали стрелка — им оказался 30-летний киевлянин. Во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли орудие совершения преступления — травматический пистолет и патроны к нему.

Следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением оружия.

За содеянное стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что недавно стрельба произошла в Виннице возле торгового центра.

Ранее мы информировали, что на Львовщине произошла стрельба в одном из местных автосервисов.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
