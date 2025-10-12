Стрельба в баре на Новопечерских Липках — стрелок задержан

Стрельба в баре в Киеве — виновнику объявлено о подозрении
Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках в Киеве. Стрелку объявлено о подозрении.
Об этом информирует Главное управление Нацполиции в городе Киеве в воскресенье, 12 октября.
Стрельба в баре на Новопечерских Липках — детали от полиции
По данным правоохранителей, стрельба произошла на прошлых выходных на территории частного заведения в Печерском районе Киева.
В полиции отмечают, что из-за девушки между отдыхающими из двух разных компаний возникла словесная перепалка и потасовка. В дальнейшем один из участников достал оружие и произвел несколько хаотичных выстрелов в сторону соперника. Пострадавших в результате стрельбы нет.
Правоохранители разыскали и задержали стрелка — им оказался 30-летний киевлянин. Во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли орудие совершения преступления — травматический пистолет и патроны к нему.
Следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением оружия.
За содеянное стрелку грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, что недавно стрельба произошла в Виннице возле торгового центра.
Ранее мы информировали, что на Львовщине произошла стрельба в одном из местных автосервисов.
Читайте Новини.LIVE!