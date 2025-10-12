Відео
Україна
Стрілянина в барі у Києві — винуватцю оголошено про підозру

Стрілянина в барі у Києві — винуватцю оголошено про підозру

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 17:08
Стрілянина в барі на Новопечерських Липках — стрілка затримано
Стрілянина в барі на Новопечерських Липках у Києві. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в барі на Новопечерських Липках у Києві. Стрілку оголошено про підозру.

Про це інформує Головне управління Нацполіції у місті Києві у неділю, 12 жовтня.

Стрілянина в барі у Києві
Затримання стрілка. Фото: Нацполіція

Стрілянина в барі на Новопечерських Липках — деталі від поліції

За даними правоохоронців, стрілянина сталася на минулих вихідних на території приватного закладу у Печерському районі Києва.

У поліції зазначають, що через дівчину між відпочиваючими з двох різних компаній виникла словесна перепалка та штовханина. Надалі один з учасників дістав зброю та здійснив декілька хаотичних пострілів у бік суперника. Потерпілих внаслідок стрільби нема.

Стрілянина в барі у Києві
Поліція в барі у Києві, де сталася стрілянина. Фото: Нацполіція

Правоохоронці розшукали та затримали стрілка — ним виявився 30-річний киянин. Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника поліціянти вилучили знаряддя вчинення злочину — травматичний пістолет та набої до нього.

Слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

За скоєне стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно стрілянина сталася у Вінниці біля торгового центру.

Раніше ми інформували, що на Львівщині сталася стрілянина в одному з місцевих автосервісів.

Київ стрілянина поліція перепалка покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
