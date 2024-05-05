Студенты КНУ им. Т. Шевченко завоевали серебро на мировом финале чемпионата по программированию

Студенты работают на компьютерах. Иллюстративное фото: hpk.edu.ua

Студенческая команда кибернетики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко завоевала серебряную награду на престижном мировом чемпионате по программированию ICPC. Украинские студенты показали высокий уровень мастерства, обойдя даже соперников из Токио и Тайваня.

Об этом сообщила пресс-служба КНУ им. Тараса Шевченко.

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Победа студентов КНУ

В учебном заведении отмечают, что ICPC – это признанный во всем мире конкурс по алгоритмическому программированию для студентов, способствующий развитию креативности, командной работы и инновационных подходов в решении сложных задач.

В конкурсе, который является старейшим и авторитетным соревнованием по программированию, принимают участие команды по три человека от университетов со всего мира. Они соперничают в решении реальных задач, требующих глубоких знаний и инновационного подхода.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 3000 университетов и более 50 000 студентов из 111 стран, прошедших через около 400 отборочных этапов.

Студенческая команда КНУ им. Т. Шевченко. Фото: КНУ

Стоит отметить, что в этом году состоялось два финала - 46-й и 47-й. Студенты КНУ завоевали серебро в 46-м финале.

Команда 0_gb_ram, в состав которой входили Константин Луценко, Константин Савчук и Владислав Заводник с факультета компьютерных наук и кибернетики КНУ, не только завоевала серебро, но получила третий приз от Huawei и награду за первое решение задачи "U".

В 47-м финале также выступила другая команда КНУ, а также команда Ужгородского национального университета, которая заняла 113 место среди 124 команд.

Победу в соревнованиях одержал Пекинский университет, среди серебряных призеров были также студенты из Оксфордского университета и Массачусетского технологического института.

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