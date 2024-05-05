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Студенты КНУ им. Т. Шевченко завоевали серебро на мировом финале чемпионата по программированию

5 мая 2024 16:31
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Бригадир София
редактор
Студенты КНУ им. Т. Шевченко завоевали серебро на мировом финале чемпионата по программированию
Студенты работают на компьютерах. Иллюстративное фото: hpk.edu.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Студенческая команда кибернетики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко завоевала серебряную награду на престижном мировом чемпионате по программированию ICPC. Украинские студенты показали высокий уровень мастерства, обойдя даже соперников из Токио и Тайваня.

Об этом сообщила пресс-служба КНУ им. Тараса Шевченко.

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В учебном заведении отмечают, что ICPC – это признанный во всем мире конкурс по алгоритмическому программированию для студентов, способствующий развитию креативности, командной работы и инновационных подходов в решении сложных задач.

В конкурсе, который является старейшим и авторитетным соревнованием по программированию, принимают участие команды по три человека от университетов со всего мира. Они соперничают в решении реальных задач, требующих глубоких знаний и инновационного подхода.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 3000 университетов и более 50 000 студентов из 111 стран, прошедших через около 400 отборочных этапов.

Студенческая команда КНУ им. Т. Шевченко
Студенческая команда КНУ им. Т. Шевченко. Фото: КНУ

Стоит отметить, что в этом году состоялось два финала - 46-й и 47-й. Студенты КНУ завоевали серебро в 46-м финале.

Команда 0_gb_ram, в состав которой входили Константин Луценко, Константин Савчук и Владислав Заводник с факультета компьютерных наук и кибернетики КНУ, не только завоевала серебро, но получила третий приз от Huawei и награду за первое решение задачи "U".

В 47-м финале также выступила другая команда КНУ, а также команда Ужгородского национального университета, которая заняла 113 место среди 124 команд.

Победу в соревнованиях одержал Пекинский университет, среди серебряных призеров были также студенты из Оксфордского университета и Массачусетского технологического института.

Напомним, Министерство образования и науки Украины решило узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов.

Ранее юрист объяснил, при каких условиях соискатели образования не подлежат мобилизации.

Киев
студенты
КНУ имени Тараса Шевченко
Соревнования
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команды

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