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Студенти КНУ ім. Т. Шевченка вибороли срібло на світовому фіналі чемпіонату з програмування

5 травня 2024 16:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Студенти КНУ ім. Т. Шевченка вибороли срібло на світовому фіналі чемпіонату з програмування
Студенти працюють за комп'ютерами. Ілюстративне фото: hpk.edu.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Студентська команда факультету кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка виборола срібну нагороду на престижному світовому чемпіонаті з програмування ICPC. Українські студенти показали високий рівень майстерності, обійшовши навіть суперників з Токіо та Тайваню.

Про це повідомила пресслужба КНУ ім. Тараса Шевченка.

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У навчальному закладі зазначають, що ICPC — це визнаний у всьому світі конкурс з алгоритмічного програмування для студентів, який сприяє розвитку креативності, командної роботи та інноваційних підходів у вирішенні складних завдань.

У конкурсі, який є найстарішим і найбільш авторитетним змаганням з програмування, беруть участь команди по три особи від університетів з усього світу. Вони змагаються у вирішенні реальних задач, що вимагають глибоких знань та інноваційного підходу.

Цього року у змаганнях взяли участь понад 3000 університетів і більше ніж 50 000 студентів з 111 країн, які пройшли через близько 400 відбіркових етапів.

Студентська команда КНУ ім. Т. Шевченка
Студентська команда КНУ ім. Т. Шевченка. Фото: КНУ

Варто відзначити, що цього року відбулися два фінали — 46-й та 47-й. Студенти КНУ здобули срібло у 46-му фіналі.

Команда 0_gb_ram, до складу якої входили Костянтин Луценко, Костянтин Савчук та Владислав Заводник з факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ, не тільки завоювала срібло, але й отримала третій приз від Huawei та нагороду за перше рішення задачі "U".

У 47-му фіналі, також виступила інша команда КНУ, а також команда Ужгородського національного університету, яка зайняла 113 місце серед 124 команд.

Перемогу в змаганнях здобув Пекінський університет, а серед срібних призерів були також студенти з Оксфордського університету та Массачусетського технологічного інституту.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України вирішило узаконити проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для бакалаврів, магістрів та аспірантів. 

Раніше юристка пояснила, за яких умов здобувачі освіти не підлягають мобілізації.

Київ
студенти
КНУ імені Тараса Шевченка
Змагання
Університет
команди

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