Студенти КНУ ім. Т. Шевченка вибороли срібло на світовому фіналі чемпіонату з програмування

Студенти працюють за комп'ютерами. Ілюстративне фото: hpk.edu.ua

Студентська команда факультету кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка виборола срібну нагороду на престижному світовому чемпіонаті з програмування ICPC. Українські студенти показали високий рівень майстерності, обійшовши навіть суперників з Токіо та Тайваню.

Про це повідомила пресслужба КНУ ім. Тараса Шевченка.

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Перемога студентів КНУ

У навчальному закладі зазначають, що ICPC — це визнаний у всьому світі конкурс з алгоритмічного програмування для студентів, який сприяє розвитку креативності, командної роботи та інноваційних підходів у вирішенні складних завдань.

У конкурсі, який є найстарішим і найбільш авторитетним змаганням з програмування, беруть участь команди по три особи від університетів з усього світу. Вони змагаються у вирішенні реальних задач, що вимагають глибоких знань та інноваційного підходу.

Цього року у змаганнях взяли участь понад 3000 університетів і більше ніж 50 000 студентів з 111 країн, які пройшли через близько 400 відбіркових етапів.

Студентська команда КНУ ім. Т. Шевченка. Фото: КНУ

Варто відзначити, що цього року відбулися два фінали — 46-й та 47-й. Студенти КНУ здобули срібло у 46-му фіналі.

Команда 0_gb_ram, до складу якої входили Костянтин Луценко, Костянтин Савчук та Владислав Заводник з факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ, не тільки завоювала срібло, але й отримала третій приз від Huawei та нагороду за перше рішення задачі "U".

У 47-му фіналі, також виступила інша команда КНУ, а також команда Ужгородського національного університету, яка зайняла 113 місце серед 124 команд.

Перемогу в змаганнях здобув Пекінський університет, а серед срібних призерів були також студенти з Оксфордського університету та Массачусетського технологічного інституту.

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