Российские кафиры повредили съемочный павильон шоу "МастерШеф"

Последствия обстрела РФ студии "МастерШеф". Фото: СТБ

Российские оккупанты во время обстрела Киевщины попали в павильон, где проходят съемки популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Съемочная площадка находится в Броварах.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель.

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Согласно фотографиям, пострадал вход в павильон, а также крыша самой студии. Эктор Хименес-Браво показал съемочный павильон "МастерШефа" после вчерашней атаки.

Разрушение съемочного павильона "МастерШеф". Фото: СТБ

Он сказал, что, к счастью, в этот день здесь никого не было, однако через неделю планировали снимать и проводить кастинг.

Напомним, вечером 13 ноября в Сумах во время воздушной тревоги раздались взрывы. Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области.

Также мы сообщали, что в Харькове 13 ноября российский беспилотник попал в многоквартирный дом. В результате этого удара пострадали четыре человека. Трое из них были госпитализированы.