Російські окупанти пошкодили знімальний павільйон шоу "МастерШеф"

Студію шоу "МастерШеф" обстріляла РФ — вже є відео наслідків
Російські окупанти під час обстрілу Київщини влучили в павільйон, де проходять зйомки популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Знімальний майданчик знаходиться в Броварах.
Про це повідомляє Telegram-канал Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель.
Які наслідки обстрілу студії "МастерШеф"
Згідно з фотографіями, постраждав вхід в павільйон, а також дах самої студії. Ектор Хіменес-Браво показав знімальний павільйон "МастерШефу" після вчорашньої атаки.
Він сказав, що, на щастя, у цей день тут нікого не було, однак за тиждень планували знімати і проводити кастинг.
Нагадаємо, увечері 13 листопада в Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області.
Також ми повідомляли, що в Харкові 13 листопада російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Унаслідок цього удару постраждали четверо людей. Трьох із них госпіталізували.
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