Російські окупанти пошкодили знімальний павільйон шоу "МастерШеф"

Наслідки обстрілу РФ студії "МастерШеф". Фото: СТБ

Російські окупанти під час обстрілу Київщини влучили в павільйон, де проходять зйомки популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Знімальний майданчик знаходиться в Броварах.

Про це повідомляє Telegram-канал Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель.

Читайте також:

Які наслідки обстрілу студії "МастерШеф"

Згідно з фотографіями, постраждав вхід в павільйон, а також дах самої студії. Ектор Хіменес-Браво показав знімальний павільйон "МастерШефу" після вчорашньої атаки.

Руйнування знімального павільйону "МастерШеф". Фото: СТБ

Він сказав, що, на щастя, у цей день тут нікого не було, однак за тиждень планували знімати і проводити кастинг.

Нагадаємо, увечері 13 листопада в Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області.

Також ми повідомляли, що в Харкові 13 листопада російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Унаслідок цього удару постраждали четверо людей. Трьох із них госпіталізували.