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Ступка прокомментировал приговор по делу о пьяном ДТП — мы удивлены

24 ноября 2023 16:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ступка прокомментировал приговор по делу о пьяном ДТП — мы удивлены
Актер Остап Ступка в зале суда. Фото: из соцсетей
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня Голосеевский районный суд Киева приговорил актера Остапа Ступку к ограничению свободы на три года с лишением права управлять транспортными средствами на восемь лет. В сети распространили видео, где актер не понимает такого решения и отмечает, что можно было бы "выйти на штраф".

Об этом сообщает УНИАН.

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Остапа Ступку обвиняют в совершении ДТП и вождении авто в нетрезвом состоянии. Сегодня Голосеевский райсуд столицы определил наказание актеру. Он будет сидеть за решеткой три года, а также у него отберут права на восемь лет.

В то же время актер негативно отреагировал на такое решение и, по его словам, оно не справедливое. Он также пожаловался на срок лишения прав в виде восьми лет, когда прокуратура просила всего пять.

"Это достаточно несправедливое решение. Есть много смягчающих обстоятельств. И можно было выйти на штраф, что было бы уместнее, полезнее и справедливее для государства. Сумма немалая. Минимально — это 170 тысяч грн. Какие эмоции? Мы удивлены", — сказал Ступка.

Напомним, заседание длилось целых два дня. И после оглашения приговора Ступка заявил, что сожалеет о совершенном и полностью возместил ущерб потерпевшему в ДТП, а также попросил смягчить ему наказание.

Известно, что Ступка за рулем Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован. Ступку задержали на месте происшествия, также было зафиксировано 1,62 промилле алкоголя в его крови.

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