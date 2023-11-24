Ступка прокоментував вирок у справі про п'яну ДТП — ми здивовані

Актор Остап Ступка. Фото: скриншот з відео УНІАН

Сьогодні Голосіївський районний суд Києва засудив актора Остапа Ступку до обмеження волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. У мережі поширили відео, де актор не розуміє такого рішення і зазначає, що можна було б "вийти на штраф".

Про це повідомляє УНІАН.

Читайте також:

Ступка негативно відреагував на вирок суду

Остапа Ступку звинувачують у скоєнні ДТП і водінні авто в нетверезому стані. Сьогодні Голосіївський райсуд столиці визначив покарання для актора. Він сидітиме за ґратами три роки, а також у нього відберуть права на вісім років.

Натомість актор негативно відреагував на таке рішення і, за його словами, воно не справедливе. Він також поскаржився на термін позбавлення прав у вигляді восьми років, коли прокуратура просила лише п'ять.

"Це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшуючих обставин. І можна було вийти на штраф, що було б доречніше, корисніше і справедливіше для держави. Сума чимала. Мінімально — це 170 тисяч грн. Які емоції? Ми здивовані", — сказав Ступка.

Нагадаємо, засідання тривало аж два дні. І після проголошення вироку Ступка заявив, що шкодує про скоєне і що повністю відшкодував збитки потерпілому в ДТП, а також попросив пом'якшити йому покарання.

Відомо, що Ступка за кермом Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований. Ступку затримали на місці події, також було зафіксовано 1,62 проміле алкоголю в його крові.