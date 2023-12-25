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Суд Киева вынес приговор мужчине за изнасилование малолетней падчерицы — какой срок он получил

25 декабря 2023 13:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Изнасилование в Киеве - мужчина надругался над малолетней падчерицей
Насилие над девушкой. Фото иллюстративное. Фото: Pexels.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве на 12 лет осудили мужчину. Он обвиняется в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Сообщается, что прокурор доказал виновность мужчины. Следствие  установило, что он, пользуясь отсутствием матери девочки, пытался изнасиловать падчерицу.

Девочка пыталась сопротивляться отчиму и не давала ему закончить начатое. Впрочем, злоумышленник остановил сопротивление жертвы и все-таки изнасиловал ее.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по обвинению в противоправных действиях против 12-летней девочки.

изнасилование
Сообщение об изнасиловании девочки в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, что в Днепре будут судить мужчину, который годами насиловал свою дочь. В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Кроме того, по состоянию на сентябрь 2023 года Офисом Генерального прокурора зафиксировано 235 фактов сексуального насилия, совершенного российскими оккупантами. Эти военные преступления больше всего умалчиваются. В том числе и по нежеланию пострадавших сообщать о пережитом. Поэтому настоящие цифры могут быть гораздо больше.

 

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