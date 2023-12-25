Згвалтування у Києві - чоловік поглумився над малолітньою падчеркою

Насильство над дівчиною. Фото ілюстративні. Фото: Pexels.com

У Києві на 12 років засуджено чоловіка. Він звинувачується у зґвалтуванні своєї 12-річної падчерки.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Зґвалтування малолітньої дівчинки — матеріали слідства

Повідомляється, що прокурор довів, що чоловік винен у злочині. Слідство встановило, що він, користуючись відсутністю матері дівчинки, намагався зґвалтувати падчерку.

Дівчинка намагалася чинити опір вітчиму і не давала йому закінчити розпочате. Втім зловмисник зупинив опір жертви і таки зґвалтував її.

Суд засудив його до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у протиправних діях проти 12-річної дівчинки.

Повідомлення про зґвалтування дівчинки у Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Дніпрі судитимуть чоловіка, який роками ґвалтував свою дочку. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Крім того, станом на вересень 2023 року Офісом Генерального прокурора зафіксовано 235 фактів сексуального насильства, скоєного російськими окупантами. Ці військові злочини найбільше замовчуються. У тому числі й через небажання постраждалих повідомляти про пережите. Тому справжні цифри можуть бути набагато більшими.