Суд над Тищенко - просьба о закрытом заседании

Нардеп Тищенко на судебном заседании Фото: Новини.LIVE

Адвокаты народного депутата Николая Тищенко просят сделать судебное заседание закрытым. Свою просьбу они обосновывают тем, что на заседании были обнародованы персональные данные участников уголовного дела.

Об этом сообщают Новини.LIVE во вторник, 25 июня.

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Сторона защиты нардепа просит суд сделать заседание закрытым. Адвокаты Тищенко ссылаются на то, что во время заседания будут озвучены персональные данные участников уголовного дела.

Прокурор в свою очередь подал ходатайство о проведении заседания в открытом режиме.

Напомним, Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Во время обысков у народного депутата следователи ДБР нашли кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

25 июня Тищенко прибыл в Печерский суд. Сейчас ему выбирают меру пресечения.