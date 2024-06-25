Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Суд над Тищенком — адвокати просять зробити засідання закритим arrow

Суд над Тищенком — адвокати просять зробити засідання закритим

25 червня 2024 18:04
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Суд над Тищенком — прохання про закрите засідання
Нардеп Тищенко на судовому засіданні. Фото: Новини.LIVE
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Адвокати народного депутата Миколи Тищенка просять зробити судове засідання закритим. Своє прохання вони обгрунтовують тим, що під час засідання були оприлюднені персональні дані учасників кримінальної справи.

Про це повідомляють Новини.LIVE у вівторок, 25 червня.

Читайте також:

Судове засідання по справі нардепа Тищенка

Сторона захисту нардепа просить суд зробити засідання закритим. Адвокати Тищенка посилаються на те, що під час засідання буде озвучено персональні дані учасників кримінальної справи.

Прокурор у свою чергу подав клопотання щодо проведення засідання у відкритому режимі.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах. 

25 червня Тищенко прибув до Печерського суду. Наразі йому обирають запобіжний захід.

Микола Тищенко
Київ
суд
нардепи
адвокат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву