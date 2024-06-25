Суд над Тищенком — прохання про закрите засідання

Нардеп Тищенко на судовому засіданні. Фото: Новини.LIVE

Адвокати народного депутата Миколи Тищенка просять зробити судове засідання закритим. Своє прохання вони обгрунтовують тим, що під час засідання були оприлюднені персональні дані учасників кримінальної справи.

Про це повідомляють Новини.LIVE у вівторок, 25 червня.

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Сторона захисту нардепа просить суд зробити засідання закритим. Адвокати Тищенка посилаються на те, що під час засідання буде озвучено персональні дані учасників кримінальної справи.

Прокурор у свою чергу подав клопотання щодо проведення засідання у відкритому режимі.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.

25 червня Тищенко прибув до Печерського суду. Наразі йому обирають запобіжний захід.