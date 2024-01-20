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Суд избрал меру пресечения подозреваемым в захвате земельного участка Киевской ГЭС

20 января 2024 16:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Суд избрал меру пресечения подозреваемым в захвате земельного участка Киевской ГЭС
Судебное заседание. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения подозреваемым в организации схемы по захвату территории критической инфраструктуры Киевской гидроэлектростанции. Все они будут содержаться под стражей с правом внесения залога.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Уведомление ДБР о результатах суда. Фото: скриншот

Задержаны организаторы преступной сделки

Всем четырем подозреваемым судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога:

  • почти 350 млн грн — организатору противоправной схемы;
  • почти 45 млн грн — двум сообщникам,
  • 20 млн грн — еще одному участнику сделки.

Ранее сотрудники ДБР совместно с полицией задержали организатора схемы противоправного завладения землями, где находятся гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. Он пытался уехать за границу.

Кроме того, в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации.

"Они получили подозрения в противоправном завладении свыше 7 гектаров земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры", — сообщили в ДБР.

В рамках данного уголовного производства исследуется причастность указанных лиц к завладению около 300 га земель ориентировочной стоимостью 1,1 миллиарда гривен.

Ранее мы сообщали, что Печерский райсуд Киева 19 января, арестовал украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога в 349 миллионов гривен.

Напомним, что Печерский райсуд Киева принял решение о задержании двух лиц, связанных с делом, в котором фигурирует Игорь Мазепа. Обвиняемых отправили в СИЗО с возможностью освобождения под залог.

Киев
коррупция
Украина
Криминал
арест

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